造成炎亞綸誤會道歉 陳沂：要錢不可能

陳沂為去年談論炎亞綸之事道歉。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅陳沂去年9月24發表關於歌手炎亞綸相關貼文，引發部分網友討論，甚至造成部分民眾誤會，對此，陳沂日前發表聲明表達歉意，傳因炎亞綸提起民事侵害名譽訴訟，求償新台幣200萬元，陳沂才公開道歉，今（8）日中午，她說：「造成炎亞綸誤會才道歉，但要錢不可能。」

陳沂表示，新聞寫她跟炎亞綸道歉，是因炎提告民事求償200萬，我收到也覺得荒謬，陳沂說：「我只是評論他30幾歲的人愛上未成年，跟陳星的行為一樣；但陳星人格毀滅，對炎亞綸卻輕輕放下，他就對我提告侵害名譽權要錢，不知道是不是真的很缺錢？」

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發文中，陳沂強調不怕告，因為這也不會贏，不然以後沒錢把評論她的人告一輪不就好了？她稱很想道歉，並懷念當年對羅志祥道歉的感覺，「我說若有造成他的誤會道歉，但要錢是不可能的，順便提醒大家，耀樂當年已滿16歲喔！」

陳沂最後說，本來有勸他公開道歉會更丟臉，勸他不要，「既然他堅持也只能如他所願，我人很好的，然後他不希望公開我道歉的原因，既然媒體公開，我只能回應，讓你更丟臉的是媒體不是我喔！」

陳沂2日發表道歉聲明：「因本人陳沂於民國113年9月24日在facebook及threads上所發表關於炎亞綸先生之貼文內容，造成部分民眾誤會，特此致歉。」

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