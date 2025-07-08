台韓跨國合作 打造國際IP開發動畫

〔記者林欣穎／台北報導〕專屬兒少的公共頻道「小公視」首度推出跨國合作企劃，打造動畫全新IP，期望製做對接國際市場與台灣兒童觀眾的高品質的動畫內容，寓教於樂的方式，透過活潑、可愛的動畫角色與劇情，讓孩子們跟家長共享家庭時光。

轉轉映画的《哈囉！帕可拉小隊！》畫風可愛且充滿教育意義。（小公視提供）

「小公視」這次攜手韓國Campfire Aniworks 及 SAMG 等知名團隊，打造「All Star 學齡前動畫共同開發計畫」，首度展開國際的學齡前動畫項目合作，與5家韓國動畫公司共同參與，經過3個月的大師講堂、孵育訓練及提案會議，最終選出兩個臺灣團隊，分別是《哈囉！帕可拉小隊！》（Hello, Pakola!）、《滴滴向前衝》（Happy Droplet），一起展開這趟國際開發合作的旅程。

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Campfire Aniworks曾成功打造《我的同學是美人魚》（Rainbow Bubblegem）、《大腳怪》（The Big Foots）等學齡前動畫，是專事提供兒童教育娛樂內容的動畫製作商，SAMG則有《MINIFORCE 迷你特工隊》、《收服！迷你寶》（Catch! Teenieping）等動畫，在韓國被媒體視為「深受學齡前兒童及小學生的歡迎」而《收服！迷你寶》在韓國，甚至有首座主打本作角色的室內主題樂園推出，兩間韓國公司過往已有成功的打造學齡前動畫IP的寶貴經驗，此次透過彼此的分享與團隊合作，更有機會讓動畫項目讓更多觀眾喜愛。

《滴滴向前衝》風格超療癒。（小公視提供）

冉色斯動畫推出的《滴滴向前衝》則以水滴為主角，帶領兒童以想象力爆發的方式的理解自然的奧妙和友情的可貴；另外《滴滴向前衝》是一部充滿原創性與創造力動畫影集，透過微距視角觀賞這群小夥伴們的相處日常，角色群包括調皮的滴滴、性格猶豫的答答，還有熱愛發明的潤爸，另有閃妮、歐利這些療癒小夥伴等著認識大家。

轉轉映画推出的《哈囉！帕可拉小隊！Hello, Pakola!》可愛獨特的美術風格，幻想世界裡的Pakola小隊，每日小隊出勤都會是場令人期待的冒險都，讓還在實習的小隊員們，每天都努力幫夢幻之島上的居民解決生活大小事和各式煩惱。

小公視兒少中心主任林瓊芬表示，在頻道設立以來，一直積極推廣台灣的幼兒動畫，並與國際知名動畫公司接軌，汲取世界各國文化的經驗，並表示「期盼跟韓國夥伴，開發台灣原創動畫，用故事與想像，陪伴全球孩子一起做夢、探索，認識彼此、感受溫暖」。AR的主管則表示「這次與PTS XS的合作，我們不僅僅是一個計畫，更是建立一座連接台灣和韓國動畫行業的創意橋梁」，至於此次合作的韓國動畫公司 SAMG Entertainment 玩具開發部的部門負責人金亨泰則表示「韓台合作第一次，希望努力打造亞洲 IP」及 Campfire Aniworks 鄭成鍾則表示「我們很高興有機會與Spin 2工作室和公視合作，並期待這次的合作能順利展開」。

「All Star 學齡前動畫共同開發計畫」到2025年11月，並在11月進行提案會，邀約亞洲區域學齡前動畫合作方與潛在投資人共同嚴選出學齡前動畫新IP以進入製作，對接國際市場，讓高品質的動畫內容陪伴家庭時光。

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