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娛樂 音樂

林沖帥氣紅遍亞洲！金鐘歌王也追星 想為他爭取金曲特別貢獻獎

〔記者陳慧玲／台北報導〕「鑽石歌王」林沖昨（7日）晚離世，享耆壽92歲，他會唱歌會演戲，早年曾代表台灣到韓國參加亞洲歌謠大賽獲得冠軍，之後又受邀到香港夜總會演出造成轟動，在亞洲享有知名度，在東南亞和香港都很受歡迎。

林沖離世，生前許多電影和唱片作品都成追憶。（劉國煒提供）林沖離世，生前許多電影和唱片作品都成追憶。（劉國煒提供）

1968年林沖還應導演張徹之邀加入邵氏電影，在香港拍攝《大盜歌王》、《青春萬歲》、《椰林春戀》等3部電影，成為香港當時最紅男明星，曾得過金鐘獎男歌星演員獎的資深歌手文章，小時候也曾和爸爸一起追星林沖，去年兩人一起吃火鍋，文章還期盼能為林沖爭取提名金曲獎特別貢獻獎。

林沖年輕時非常帥氣，有許多粉絲。（劉國煒提供）林沖年輕時非常帥氣，有許多粉絲。（劉國煒提供）

唱紅過《三百六十五里路》、《古月照今塵》的文章，去年在台北開心和偶像林沖聚會吃火鍋，看到林沖高齡90多歲還能克服各種病痛、精神奕奕地站在舞台上表演，文章說林沖絕對有資格獲得金曲獎特別貢獻獎，也希望透過經紀人替林沖推薦。

林沖年輕時是許多粉絲的偶像，所到之處都受到歡迎。（劉國煒提供）林沖年輕時是許多粉絲的偶像，所到之處都受到歡迎。（劉國煒提供）

文章回想小時候，心目中的林沖是遙不可及的巨星，林沖因電影《大盜歌王》紅遍亞洲，並前往東南亞演出，文章跟著爸爸一起去看秀，立志長大後要成為像林沖一樣的歌星。看到林沖90多歲還是充滿活力，樂在工作，他真心期盼偶像林沖有機會獲得金曲獎的特別貢獻獎。

文章（右）早年追星過林沖，相聚吃鍋想幫偶像爭取金曲特別貢獻獎。（經紀人提供）文章（右）早年追星過林沖，相聚吃鍋想幫偶像爭取金曲特別貢獻獎。（經紀人提供）

林沖年輕時很帥氣，唱歌、演戲都喜歡。（劉國煒提供）林沖年輕時很帥氣，唱歌、演戲都喜歡。（劉國煒提供）

另外林沖把自己戲服等珍貴文物捐給「臺灣音樂館」，華風文化負責人劉國煒表示，音樂館也很重視林沖，除了他90歲時有幫他辦小型演唱會外，也持續辦理林沖的文物典藏跟口述歷史紀錄等工作，林沖去年捐贈了第二批文物，包含8套秀服，還有珍貴的藍寶石歌廳、喜相逢歌廳、鳳凰歌廳、豪華酒店等珍貴的演出照片，這些文物在10月的流行音樂特展展覽中也會展示。

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