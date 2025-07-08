AV女優葵司爆有引退打算！停拍10月突宣布辦「最後的寫真展」

日本AV女優葵司自去年9月起休業，近日宣布將推出寫真集及展覽。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本人氣AV女優葵司自2024年9月起就再也沒有推出新作品，對此，AV達人一劍浣春秋也證實她當時正在休業中。不過葵司自2025年4月起又開始開始更新社群動態，近日更宣布7月底會發行個人寫真集，且將於8月舉辦寫真展，寫真展名稱為「最初與最後的寫真展」，引粉絲猜測該活動可能就是她的引退之作。

葵司強調寫真展「是初次也是最後一次」，引外界猜測有引退打算。（翻攝自X）

葵司自今年4月起不時會在IG上更新動態，近日更加碼宣布7月25日將發行寫真集《葵司完全版》，接著在下月5日會在東京澀谷舉行寫真展，她強調寫真展「是初次也是最後一次」。

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重磅消息一出，引不少粉絲緊張留言「不拍片了嗎」、「不當女優了？」，更有人注意到其寫真展的文案有「過去」、「現在」等字眼，但是卻沒有「未來」，猜測8月寫真展應該是葵司的最終引退之作，意外引討論度，不過葵司本人至今仍未針對外界的引退猜測做出回應。

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