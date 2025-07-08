資深女主播被控霸凌記10大過解僱興訟 高院判決出爐

TVBS驚傳「女主播霸凌案」疑雲，資深女主播被解僱，她不服興訟，要求恢復原主播職務，高等法院8日仍判她敗訴。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕TVBS新聞台驚爆3名女主播聯手霸凌另名女主播的「內鬥劇」，竟使出破壞水晶球、剪破毛衣等惡整花招，被控霸凌者之一的張姓資深前主播先被調職，又因曠職逾4個月，前後被記10個大過遭解僱，張不服興訟要求回復主播職務，士林地院認定TVBS調職、處分及解僱符合勞基法規定，判張女敗訴；張女不服上訴，高等法院今仍判張女敗訴，上訴二審訴訟費用由張女負擔，可上訴三審。

高院民事庭今上午10時宣判，張姓女主播或TVBS兩造均無人到庭聆判，無法得知對判決看法及張女是否上訴。

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TVBS新聞台2022年5月爆出古姓女主播遭同台3名的游姓、黃姓和張姓女主播霸凌的「女主播版內鬥劇」，鬧得風風雨雨。

據了解，當時3位女主播不滿古女在座位上擺陣燒符咒，分別為往水晶倒入液體、電腦遭人強制關機，還二度將她毛衣剪破、在高跟鞋裡擠隔離霜等行為，古女感受相當大壓力，懷疑遭同事惡整，因此偷偷裝設針孔攝影機錄影蒐證，錄下張女、游女、黃女3人相關不當行為。

3女當中，游女因認錯繼續留任、黃女被調往別組，張女被認定涉及「職場不法侵害」事由，又拒簽職場行為改善通知書，因無悔意，被記１個大過，被調職為資深文字記者，且４個多月未履行文字記者新職，以曠職為由記9個大過予以解僱。

張姓女主播否認霸凌行為，主張是因害怕古女電腦設定的符咒營幕保護程，且古女離開座位未關機，基於節能規定才替古女關電腦，她也因害怕古女所做的風水行為才會碰觸其桌上物品，公司在結束調查之前，逕將已任職11年主播的她調職為文字記者，調職並不合法，她未向新職報到，不應認定為曠職，提起民事訴訟，要求回復主播職務，並按月補發1萬元的主播津貼直到復職為止。

TVBS指稱，黃女、游女和張女不當侵害古女私人物品屬實，均願意給予改過機會，僅有張女拒簽行為改善書，亦無悔意，才記她一個大過，並以相同工資的勞動條件將張女由主播調動為資深文字記者，兩者無職務高低之分。後來張女調動到文字記者職務後，有長達4個月又12天未提供勞務，經9次勸諭張女，均未獲改善，才記她9個大過，並予解僱，一切合法。

士林地院勘驗古女設置的針孔錄影機蒐證影片發現，張女趁古女不在座位上，往水晶倒入不明液體弄污破壞其座位水晶球，另外古女電腦雖有「請勿關機」紙條，張女仍長按電源鍵將電腦強制關機，並倒入髒液到其禮盒紙袋等行為。

士院審理後認定，TVBS公司將張女調職、記1大過處分，及以她4個多月未到任新職而記9個大過予以解僱，符合勞基法相關規定，判張女敗訴。張女不服上訴，高院今判決駁回。

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