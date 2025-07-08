晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

資深女主播被控霸凌記10大過解僱興訟 高院判決出爐

TVBS驚傳「女主播霸凌案」疑雲，資深女主播被解僱，她不服興訟，要求恢復原主播職務，高等法院8日仍判她敗訴。（記者楊國文攝）TVBS驚傳「女主播霸凌案」疑雲，資深女主播被解僱，她不服興訟，要求恢復原主播職務，高等法院8日仍判她敗訴。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕TVBS新聞台驚爆3名女主播聯手霸凌另名女主播的「內鬥劇」，竟使出破壞水晶球、剪破毛衣等惡整花招，被控霸凌者之一的張姓資深前主播先被調職，又因曠職逾4個月，前後被記10個大過遭解僱，張不服興訟要求回復主播職務，士林地院認定TVBS調職、處分及解僱符合勞基法規定，判張女敗訴；張女不服上訴，高等法院今仍判張女敗訴，上訴二審訴訟費用由張女負擔，可上訴三審。

高院民事庭今上午10時宣判，張姓女主播或TVBS兩造均無人到庭聆判，無法得知對判決看法及張女是否上訴。

TVBS新聞台2022年5月爆出古姓女主播遭同台3名的游姓、黃姓和張姓女主播霸凌的「女主播版內鬥劇」，鬧得風風雨雨。

據了解，當時3位女主播不滿古女在座位上擺陣燒符咒，分別為往水晶倒入液體、電腦遭人強制關機，還二度將她毛衣剪破、在高跟鞋裡擠隔離霜等行為，古女感受相當大壓力，懷疑遭同事惡整，因此偷偷裝設針孔攝影機錄影蒐證，錄下張女、游女、黃女3人相關不當行為。

3女當中，游女因認錯繼續留任、黃女被調往別組，張女被認定涉及「職場不法侵害」事由，又拒簽職場行為改善通知書，因無悔意，被記１個大過，被調職為資深文字記者，且４個多月未履行文字記者新職，以曠職為由記9個大過予以解僱。

張姓女主播否認霸凌行為，主張是因害怕古女電腦設定的符咒營幕保護程，且古女離開座位未關機，基於節能規定才替古女關電腦，她也因害怕古女所做的風水行為才會碰觸其桌上物品，公司在結束調查之前，逕將已任職11年主播的她調職為文字記者，調職並不合法，她未向新職報到，不應認定為曠職，提起民事訴訟，要求回復主播職務，並按月補發1萬元的主播津貼直到復職為止。

TVBS指稱，黃女、游女和張女不當侵害古女私人物品屬實，均願意給予改過機會，僅有張女拒簽行為改善書，亦無悔意，才記她一個大過，並以相同工資的勞動條件將張女由主播調動為資深文字記者，兩者無職務高低之分。後來張女調動到文字記者職務後，有長達4個月又12天未提供勞務，經9次勸諭張女，均未獲改善，才記她9個大過，並予解僱，一切合法。

士林地院勘驗古女設置的針孔錄影機蒐證影片發現，張女趁古女不在座位上，往水晶倒入不明液體弄污破壞其座位水晶球，另外古女電腦雖有「請勿關機」紙條，張女仍長按電源鍵將電腦強制關機，並倒入髒液到其禮盒紙袋等行為。

士院審理後認定，TVBS公司將張女調職、記1大過處分，及以她4個多月未到任新職而記9個大過予以解僱，符合勞基法相關規定，判張女敗訴。張女不服上訴，高院今判決駁回。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中