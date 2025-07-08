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娛樂 最新消息

「鑽石歌王」林沖過世 珍貴《大盜歌王》戲服等文物大方捐贈典藏

〔記者陳慧玲／台北報導〕「鑽石歌王」林沖今年5月到高雄流行音樂中心觀賞「藍寶石大歌廳」表演時看起來狀況仍不錯，但昨（7日）晚離開人世，享耆壽92歲，親友都相當難過。

林沖將許多戲服等珍貴文物捐出典藏。（劉國煒提供）林沖將許多戲服等珍貴文物捐出典藏。（劉國煒提供）

去年林沖將許多珍貴文物捐贈給「臺灣音樂館」典藏，其中包括他56年前拍攝電影《大盜歌王》中的戲服，華風文化負責人劉國煒透露，原本臺灣音樂館10月份會在華山文創園區有一個流行音樂特展，會展出部分林沖捐贈典藏的文物，可惜林沖再也沒有機會親自出席了。

林沖今年5月去高雄看「藍寶石故事展」，狀況看起來不錯。（劉國煒提供）林沖今年5月去高雄看「藍寶石故事展」，狀況看起來不錯。（劉國煒提供）

林沖今年5月曾去高雄看表演和展覽。（劉國煒提供）林沖今年5月曾去高雄看表演和展覽。（劉國煒提供）

今年4月，林沖才接受「臺灣音樂館」邀請，親自錄製口述歷史，內容雖已完成，但尚未發表，當時林沖曾談到非常感動能邀他錄製個人特輯，並說：「看著我捐給音樂館的這些文物，勾起許多回憶，彷彿回到當年的工作情景。」而這些口述歷史內容，今年內會發表，屆時也將成為影迷、歌迷懷念林沖的珍貴紀錄。

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