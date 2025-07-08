聲明打錯中國國名被炎上 他遭轟犯了低級錯誤

田栩寧（左）與梓渝在《逆愛》演沒幾集就牽手。（GagaOOLala提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星田栩寧因演出BL劇《逆愛》爆紅，近日被挖出與疑似前女友、現任女友親暱互動，甚至爆出已婚生子傳聞，經紀公司發聲明否認並揚言提告。

糗的事，田栩寧聲明竟被發現，他將中國的國名寫錯，據悉，經紀公司發現錯誤後趕緊修正重新給了新聲明，但仍被炎上，有小粉紅忍不住怒火批評田栩寧：「你犯了根本不該犯的低級錯誤。」

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有網友翻出田栩寧經紀公司委託上海律師事務所發布《律師聲明》，將法律依據《中華人民共和國民法典》誤寫為「《中國人民共和國民法典》」，隔日律師事務所才火速發布道歉聲明，承認內部疏漏並向田栩寧及民眾致歉。

田栩寧（左）、梓瑜主演的《逆愛》，由2016年轟動亞洲的現象級BL劇《上癮》作家柴雞蛋出品、監製與編劇。（GagaOOLala提供）

而由梓渝和田栩寧主演BL劇《逆愛Revenged Love》超大尺度引起關注，近期由GagaOOLala官方社群釋出一支露骨電愛影片，田栩寧飾演「池騁」打電話給梓渝飾演的「吳所畏」調情：「你就是個禍害，你自己心裡頭沒數？」一邊喘氣，左手動個不停，還疑一邊自慰，吳所畏回覆：「你饒了我吧！」池騁：「你這麼壞，我怎麼輕易饒了你，你想我嗎？」橋段充滿鹹濕想像，上架不到一天就衝破百萬次觀看、2千則留言與2萬次的儲存收藏。

《逆愛》由2016年轟動亞洲的現象級BL劇《上癮》作家柴雞蛋出品、監製與編劇，劇情講述由新生代男星梓渝所飾演的落魄男「吳所畏」原本只是為了報復拜金無情的前女友，決定勾引她以養蛇為樂的現任富二代男友「池騁」（田栩寧飾演）出氣。

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