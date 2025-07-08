多次上節目批侯怡君是小三 蕭大陸舊愛張金鳳涉誹謗罪被起訴

〔記者吳昇儒／台北報導〕曾與知名藝人蕭大陸交往的女藝人張金鳳，2021年間多次上節目批評侯怡君是小三，還稱私底下很多媒體都知道，侯憤而對張金鳳提出妨害名譽告訴。台北地檢署檢察官調查後認為，侯怡君是否曾為他人交往中的第三者純屬私德，與公益無關，不論事實是否為真，其名譽權與隱私權應受保障，故認定張金鳳涉犯誹謗罪，今日依法提起公訴。

侯怡君（左）與蕭大陸。（資料照，記者潘少棠攝）

檢方查出，張金鳳多次透過節目敘述侯怡君介入自己與蕭大陸的感情，還稱被侯騷擾，頻繁提及侯怡君是小三。侯怡君主張，張金鳳的行為已經詆毀自己名譽，且貶低其人格評價及社會地位，故對張金鳳提出告訴。

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張金鳳涉犯誹謗罪，今日依法被提起公訴。（記者吳昇儒攝）

檢察官認為，戀人間相識經過、感情發展歷程、交往時間點及原因等等，均屬於個人私密領域，除非有主動示眾而自願放棄秘密性者之外，均屬於憲法保障範疇。雖然侯怡君屬於演藝人員，具有一定知名度，卻非擔任公職或經營公益事業，因此不能以其示公眾人物，就認為她同意公開私生活。至於侯怡君是否為第三者，純屬私德，與公眾利益無關。

張金鳳曾在《新聞挖挖哇》談到過去和蕭大陸、侯怡君之間的愛恨情仇。（翻攝自YouTube）

而侯怡君並未在公開場合或透過傳播媒體對外發表批判或使人誤解言論，故張金鳳並無自衛、自辯或保護合法利益事由；就算侯怡君曾私下打給張金鳳，讓其不悅，但也不能上節目密集攻擊侯怡君為第三者，其動機並非是要澄清誤會或排除侵害。

檢察官認定，張金鳳多次發言攻擊侯怡君介入自身感情，其目的均是出於貶抑侯怡君名義，故依涉犯誹謗罪將她起訴。

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