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娛樂 電視

蔡岳勳20歲愛女要結婚了！白紗婚照曝光 「復刻20年前于小惠美貌」

〔記者蕭方綺／台北報導〕知名導演蔡岳勳與于小惠的20歲女兒蔡牧霏將於本月中在高雄舉行婚禮，正式步入人生新階段，為了女兒的終身大事，近年多在中國發展的蔡岳勳也特地返台，親自參與婚禮籌備。年紀輕輕便決定攜手終身伴侶，蔡牧霏展現出強烈的自我主張與成熟思維。日前她於社群平台曝光一系列婚紗照，其中最引人注目的，是她與準新郎Tyler復刻父母當年婚紗照的溫馨畫面。

蔡牧霏（左）和Tyler將在月中結婚。（翻攝自IG）蔡牧霏（左）和Tyler將在月中結婚。（翻攝自IG）

儘管蔡岳勳與于小惠已於2020年離婚，蔡牧霏仍從舊相簿中挖掘出父母20年前的婚紗照，並重現當年經典姿勢，也就是一人坐在沙發、一人坐在地上，與父母的舊照幾乎如出一轍。她在貼文中寫下：「20年前的你們&20年後的我們。」，並感謝婚紗公司與攝影師協助完成這項別具意義的拍攝，傳達出對愛情與家庭價值的延續與敬意。

蔡牧霏（上圖右）和Tyler（上圖左）重現當年蔡岳勳（下圖左）與于小惠婚紗照。（翻攝自IG）蔡牧霏（上圖右）和Tyler（上圖左）重現當年蔡岳勳（下圖左）與于小惠婚紗照。（翻攝自IG）

除了復刻婚紗照，蔡牧霏也曾分享一組與Tyler在隧道中奔跑的黑白婚紗照，身穿黑色禮服的她以電影《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde）為靈感，寫下「The Clyde to my Bonnie」，展現兩人個性十足的浪漫情懷。

蔡牧霏（左）和Tyler以電影《我倆沒有明天》為靈感拍婚紗照。（翻攝自IG）蔡牧霏（左）和Tyler以電影《我倆沒有明天》為靈感拍婚紗照。（翻攝自IG）

蔡牧霏先前受訪透露選擇在20歲步入婚姻，是因為遇到一位能無條件支持自己的伴侶，「這樣的陪伴能讓我變得更強大」，她強調，結婚並不代表從此依附他人，也無意急於生育，而是相信遇到對的人就該珍惜與把握。

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