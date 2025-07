蔡岳勳20歲愛女要結婚了！白紗婚照曝光 「復刻20年前于小惠美貌」

〔記者蕭方綺/台北報導〕知名導演蔡岳勳與于小惠的20歲女兒蔡牧霏將於本月中在高雄舉行婚禮,正式步入人生新階段,為了女兒的終身大事,近年多在中國發展的蔡岳勳也特地返台,親自參與婚禮籌備。年紀輕輕便決定攜手終身伴侶,蔡牧霏展現出強烈的自我主張與成熟思維。日前她於社群平台曝光一系列婚紗照,其中最引人注目的,是她與準新郎Tyler復刻父母當年婚紗照的溫馨畫面。

蔡牧霏(左)和Tyler將在月中結婚。(翻攝自IG)

儘管蔡岳勳與于小惠已於2020年離婚,蔡牧霏仍從舊相簿中挖掘出父母20年前的婚紗照,並重現當年經典姿勢,也就是一人坐在沙發、一人坐在地上,與父母的舊照幾乎如出一轍。她在貼文中寫下:「20年前的你們&20年後的我們。」,並感謝婚紗公司與攝影師協助完成這項別具意義的拍攝,傳達出對愛情與家庭價值的延續與敬意。

蔡牧霏(上圖右)和Tyler(上圖左)重現當年蔡岳勳(下圖左)與于小惠婚紗照。(翻攝自IG)

除了復刻婚紗照,蔡牧霏也曾分享一組與Tyler在隧道中奔跑的黑白婚紗照,身穿黑色禮服的她以電影《我倆沒有明天》(Bonnie and Clyde)為靈感,寫下「The Clyde to my Bonnie」,展現兩人個性十足的浪漫情懷。

蔡牧霏(左)和Tyler以電影《我倆沒有明天》為靈感拍婚紗照。(翻攝自IG)

蔡牧霏先前受訪透露選擇在20歲步入婚姻,是因為遇到一位能無條件支持自己的伴侶,「這樣的陪伴能讓我變得更強大」,她強調,結婚並不代表從此依附他人,也無意急於生育,而是相信遇到對的人就該珍惜與把握。

