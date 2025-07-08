Joeman「一句話露餡」疑帶女友遊歐 阿滴神回覆掀網友高潮

〔記者王靖惟／台北報導〕百萬YouTuber Joeman日前到瑞士米蘭獨旅，全程幾乎都是一個人對著攝影器材獨自介紹，看來就像一場說走就走的旅程，但有眼尖網友發現，有一幕是Joeman坐在米蘭運河旁邊的餐廳用餐時，對著鏡頭外的某人說話，疑似有同行者，紛紛留言調侃他是不是帶女友遊歐洲，這時阿滴一句話，讓整個留言區充滿粉紅泡泡，紛紛祝福。

Joeman聲稱獨旅影片，一直是對著鏡頭獨自介紹（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman忽然對鏡頭外說話，被網友認為「露餡了」。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman日前安排一段米蘭12小時快閃行程，介紹當地景點和美食，當在米蘭運河旁邊的餐廳用餐並大咬瑪格麗特披薩時，下意識看向鏡頭之外的方向說「非常好吃」，接著轉頭面向鏡頭繼續介紹。這一幕引發網友們猜測，Joeman是不是帶「女友」一起遊歐洲，網友表示，「義大利這麼浪漫一定是跟心愛的人來啊」、「肯定不是一個人遊歐洲」、「主餐都兩份，有在飲控才不會這樣點」、「兩份餐具，不是獨旅嗎？」、「還沒看片，就知道留言區很精彩；不管和誰去，都祝joeman幸福囉」還有神探網友找出Joeman影片中露餡的鏡頭，甚至精準提供分秒告訴粉絲「早就不是獨旅了啦」。

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阿滴一句留言為Joeman解釋。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

此時同為百萬YouTuber的阿滴竟回覆，「哈哈，Joeman是帶我去啦，有義文翻譯方便嘛。」，Joeman也在留言區「感謝義文小老師」，此時又成功釣出網友留言祝福並說「阿滴是真愛」、「阿滴是不是愛慕九妹很久了？」，瞬間留言區又開始紛紛祝褔「九滴戀」，笑翻網友。

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