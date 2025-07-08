鑽石歌王林沖入行緋聞多 最愛還是老婆

林沖去年2月開心出席2024愛傳承關懷演唱會。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者林南谷／台北報導〕唱紅《沙麗娜戀歌》、《戀心》、《永恆的回憶》、《這一生最美的祝福》、《鑽石》等夯曲的「鑽石歌王」林沖，7日傳出過世消息，享耆壽92歲，他生前好友、資深女星張瓊姿難過發文感謝林沖對她愛護，哀悼留言：「沖哥，一路好走！」台灣優質生命協會秘書長紀寶如也證實林沖過世消息。

林沖生前除了愛唱歌出版唱片外，也拍過不少電影，曾因拍戲和多位女主角們傳出緋聞，妻子過世後，他曾交過台灣、日本女友，但仍難忘妻子，他說：「沒辦法，我還是忘不了老婆的好，以前我說想喝咖啡，她一定立刻準備，很貼心，沒人能取代她在我心裡感覺。」

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他2023年底在新加坡旅遊因狂嗑美食，一度傳出身體不適。（資料照）

過去林沖和女星丁珮、何莉莉在邵氏拍過戲，和《大盜歌王》女主角何莉莉傳過緋聞，他透露那時拍吻戲時是來真的，回憶第一次當大明星，拍電影都真的親，「讓我有點受寵若驚。」

林沖也聊到1966年被日本東寶電影公司相中，赴日拍攝與香港合資電影《香港之星》，之後導演張徹，還有當年製片鄒文懷，欣賞他在香港夜總會表演，找他和邵氏簽約拍攝《椰林春戀》、《大盜歌王》等電影，林沖說，他就是在《大盜歌王》飾演夜總會歌手，演唱插曲《鑽石》嘗到大紅滋味。

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