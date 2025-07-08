晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳沂突向炎亞綸低頭有內情 臉書道歉省200萬

本月2日，陳沂（左）公開發文向炎亞綸致歉。（組合照，翻攝自臉書）本月2日，陳沂（左）公開發文向炎亞綸致歉。（組合照，翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂去年9月24日在臉書及Threads發表關於歌手炎亞綸相關貼文，引發部分網友討論，甚至造成部分民眾誤會，對此，陳沂日前發表聲明表達歉意，不過內情似乎不單純。

陳沂2日發表道歉聲明：「因本人陳沂於民國113年9月24日在facebook及threads上所發表關於炎亞綸先生之貼文內容，造成部分民眾誤會，特此致歉。」據了解，向來犀利批評的陳沂低頭認錯，因她去年9月發文提及炎亞綸「上未滿16」，被炎亞綸提起民事侵害名譽訴訟，求償新台幣200萬元。

陳沂去年9月24日針對炎亞綸的發文內容。（翻攝自臉書）陳沂去年9月24日針對炎亞綸的發文內容。（翻攝自臉書）

知情人士透露，雙方後來私下協議和解，炎亞綸提出的條件是：「只須於臉書發道歉文1篇即可。」為了省200萬，陳沂才在2日發表道歉聲明。

而陳沂道歉雖讓不少人霧裡看花，但粉絲網友仍留言力挺，讚她知錯能改，「勇敢認錯給個讚」、「能屈能伸，佩服」、「你的道歉真的很厲害，厲害到以後應該沒人敢叫你道歉」、「了不起，負責」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中