陳沂突向炎亞綸低頭有內情 臉書道歉省200萬

本月2日，陳沂（左）公開發文向炎亞綸致歉。（組合照，翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂去年9月24日在臉書及Threads發表關於歌手炎亞綸相關貼文，引發部分網友討論，甚至造成部分民眾誤會，對此，陳沂日前發表聲明表達歉意，不過內情似乎不單純。

陳沂2日發表道歉聲明：「因本人陳沂於民國113年9月24日在facebook及threads上所發表關於炎亞綸先生之貼文內容，造成部分民眾誤會，特此致歉。」據了解，向來犀利批評的陳沂低頭認錯，因她去年9月發文提及炎亞綸「上未滿16」，被炎亞綸提起民事侵害名譽訴訟，求償新台幣200萬元。

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陳沂去年9月24日針對炎亞綸的發文內容。（翻攝自臉書）

知情人士透露，雙方後來私下協議和解，炎亞綸提出的條件是：「只須於臉書發道歉文1篇即可。」為了省200萬，陳沂才在2日發表道歉聲明。

而陳沂道歉雖讓不少人霧裡看花，但粉絲網友仍留言力挺，讚她知錯能改，「勇敢認錯給個讚」、「能屈能伸，佩服」、「你的道歉真的很厲害，厲害到以後應該沒人敢叫你道歉」、「了不起，負責」。

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