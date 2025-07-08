鄧佳華交往女友2個月 驚人6位數花費曝光

鄧佳華日前宣布與模特兒女友「簡簡」穩定交往中。（翻攝自鄧佳華臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅鄧佳華自封「FBI帥哥」，去年轉戰AV界一連拍攝3部成人片引發熱烈迴響，他在感情也終於有著落，日前宣布與模特兒女友「簡簡」穩定交往中，近日發文自豪透露月入6萬元，所以才真正配得上簡簡。

鄧佳華細算和簡簡交往2個月，總開銷高達6位數並霸喊：「持續為了我的女朋友付出。」他表示之前追求簡簡的那個男生，不過是個做保險的普通上班族，月薪連他一半都不到，「別說幸福，連基本生活保障都給不了。」

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他自封「FBI帥哥」，去年轉戰AV界一連拍攝3部成人片引發熱烈迴響。（翻攝自鄧佳華臉書）

他自豪月入6萬，才是真正配得上簡簡，能讓女友過好日子的人，「簡簡不是隨便誰都能擁有的，別再妄想了；現實擺在眼前，差距太大，別自取其辱，沒這種經濟條件，還敢來爭？」鄧佳華指出跟一般女生交往一個月開銷要5000左右，跟模特兒交往一個月開銷要1萬以上，「沒有本事的男人，最好不要交模特兒，交一般女生就好。」

鄧佳華最後表示，之前追求過的女生實際付出的有給了宥芯一隻拉布布，給了米拉一隻彩虹熊+1000新台幣，「現在實際付出的，帶簡簡吃很多高級餐廳高級美食，帶簡簡護髮染髮剪髮洗髮，找旅館給簡簡住，給簡簡機票錢，給簡簡1萬紅包，細算下來總開銷將近快10萬台幣，持續為了我的女友付出。」甚至強調什麼都是他出，不可能讓女朋友出錢。

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