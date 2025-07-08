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74歲男星淚迎未婚妻出獄！差36歲爺孫戀「準備結婚了」

74歲李龍基迎來王青霞假釋出獄，相差36歲的爺婚戀即將修成正果。（組合照，翻攝自微博）74歲李龍基迎來王青霞假釋出獄，相差36歲的爺婚戀即將修成正果。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕74歲香港資深男星李龍基昨（7日）手捧60朵玫瑰現身監獄門口，只為迎接小36歲的未婚妻王青霞刑滿出獄，他一見到身影便激動落淚大喊「老婆！老婆！」深情萬分。雖然，這段「爺孫戀」曾因王青霞入獄而備受爭議，如今李龍基迎來未婚妻出獄，2人也將如願完婚。

王青霞去年因逾期居留、使用虛假文書等7罪，遭判刑2年1個月，服刑至今終於獲釋；期間，李龍基不離不棄、頻繁探監，還曾在節目中淚曝「她在牢裡寫了410封情書給我」，信中訴說滿腔愛意與愧疚，2人靠文字相守。李龍基更透露早已求婚成功，並約定王青霞出獄後就登記結婚。

過去這段戀情備受外界質疑，但李龍基用行動證明「真愛無懼風雨」，他曾在節目中向王青霞真情告白，「她在裡面最怕的，是我不等她。」如今，李龍基終於等到王青霞獲假釋出獄，2人也即將履行步入婚姻的約定，網友們驚訝之餘卻也大方獻上祝福，「這段爺孫戀撐過風雨，實屬不易」、「有情人終成眷屬，祝福你們」。

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