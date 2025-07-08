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妖嬌招認隆乳！粉紅色私密部位見光 曾是啦啦隊女神

DJ妖嬌去年在文化奧運演出。（妖嬌提供）DJ妖嬌去年在文化奧運演出。（妖嬌提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出身《我愛黑澀會》的DJ妖嬌，擁有多元演藝資歷，她曾是啦啦隊女神，去年更代表台灣赴巴黎參加文化奧運演出，霸氣喊話：「我不是花瓶！」感謝一路支持她的粉絲。

妖嬌連續多年受邀參與「高雄啤酒音樂節」，今年首度與另一啦啦隊女神李雅英同台，上週末受訪坦言容貌焦慮發作，大方認了產後進廠維修，砸下台幣20萬元進行隆乳豐胸手術，還表示胸前的私密部位是粉紅色。

DJ妖嬌外型火辣。（記者陽昕翰攝）DJ妖嬌外型火辣。（記者陽昕翰攝）

對於引發討論話題，妖嬌昨在社群霸氣回應：「早就在社群說過了。演藝圈有個潛規則，一定要單身、感情狀態要模糊或有緋聞。」更坦然表示：「我都已經結婚生小孩了，我當然知道我的奶是不是假的，這些根本不關你們的事。」

妖嬌的DJ經歷超過10年。（妖嬌提供）妖嬌的DJ經歷超過10年。（妖嬌提供）

妖嬌出道前曾在夜店擔任舞者，後來加入《黑澀會》，還是中華職棒義大犀牛啦啦隊成員，演藝資歷十分豐富。今年是妖嬌擔任DJ的第11年，提到當年轉職契機，她受訪說：「當時女DJ在台灣很少，我的老師是前輩，收我為徒才踏入這行。」還打趣：「大家都以為奶大就可以當DJ，其實真的不是這樣！」強調是真的很熱愛表演，也真的在認真做音樂。

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