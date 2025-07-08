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娛樂 最新消息

陳文茜癌症加劇再爆肺囊腫！5器官遭自體攻擊「我幾乎已無法負荷」

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人陳文茜2024年癌症復發確診「黑色素癌第4期」，雖積極接受免疫治療仍頻繁進出醫院，她近日揭露病危治療過程，坦言在接受高劑量免疫療法期間，出現肺囊腫、水腫、血管崩壞等重創，5處身體器官甚至遭到自體攻擊，讓她直言「我的身體幾乎已經無法負荷...」不僅如此，只要喝3口水，肺就咕嚕作響，雙腿腫脹到像象腿、熊掌卻仍自嘲「當然不能紅燒」，苦中作樂的筆觸讓粉絲看了鼻酸。

陳文茜4月時突發肺囊腫。（組合照，翻攝自臉書）陳文茜4月時突發肺囊腫。（組合照，翻攝自臉書）

回顧4月曾緊急住院，陳文茜透露當時肺部突發罕見疾病「BOOP」阻塞性細支氣管炎伴有組織化肺炎，是免疫治療導致的副作用，她形容那段日子像在「自體攻擊」，免疫細胞一邊殺癌，一邊攻擊腦、胰臟、膀胱、胃、肺，全身多處腫脹、皮膚淤青，手臂靜脈明顯隆起，甚至連骨頭都露出猙獰面貌，讓她感嘆「它還沒有成為廢墟，卻也不再是我的身體。」

為此，陳文茜日打60ML類固醇治療，整段療程卻讓她記憶猶新，「打到六月底，我的身體幾乎已經無法負荷，喝三口水，肺部即咕嚕嚕嚕作響，肌肉無力，移動腳步要人扶，每天坐輪椅算好的，有時候整個大床推到樓下做檢查，因為類固醇副作用，全身到處都是水⋯⋯ 一度腿如象腿，腳像熊掌，當然不能紅燒。」

即便身體重創、輪椅出入、假髮遮掩副作用外貌，陳文茜仍堅強面對病情，透露最新檢查發現癌細胞正在變小，「也許我會幸運活下來一段時間。」並許下願望「我要再活5年。」她近期還親自出席新書活動，用文字與行動紀錄與死神拔河的點滴，不只感動粉絲，也讓許多病友重新燃起希望。

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