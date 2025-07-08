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泰國小伙子變影帝！台灣救回他的演員夢 萬洛驚呼「這是奇蹟」

萬洛雪恥成功，成為台北電影獎史上首位外籍影帝。（記者陳奕全攝）萬洛雪恥成功，成為台北電影獎史上首位外籍影帝。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕泰國演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）上週成為台北電影獎史上首位外籍影帝，他在觀眾席上痛哭，又在台上找翻譯的模樣，讓人笑中帶淚。萬洛的演藝之路相當勵志，他一度放棄熱愛的表演工作，卻因為遇到了電影《白衣蒼狗》使他脫胎換骨、獲得了重生，他以真摯的眼神點點頭，稱這一切都是「奇蹟」。

萬洛在接受本報專訪時，還不知道幾天後將抱走影帝獎盃回家，他回想起從去年參加金馬到今年來到台北電影節，就像一場「奇幻之旅」，這些經驗為他帶來非常多的能量。他數度感謝《白衣蒼狗》把差一點就放棄當演員的他拉了回來，事實上，他在接到《白衣蒼狗》之前，已經準備好要去丹麥餐廳當廚師，但獲知有試鏡機會，毅然決然放下面試，參與電影的試鏡。

萬洛受訪時全程盯著訪問者的眼睛，態度認真又誠懇。（記者陳奕全攝）萬洛受訪時全程盯著訪問者的眼睛，態度認真又誠懇。（記者陳奕全攝）

成功被相中的萬洛，在《白衣蒼狗》中飾演來台工作的移工悟姆一角，一邊要聽命於洪瑜鴻（春風）飾演的雇主，一邊又面臨移工夥伴的感情壓力，搞得兩邊不是人，卻又得為了五斗米折腰。其實萬洛家境不算富裕，他將自己的人生以及周圍朋友的故事加入到這個角色當中，他與悟姆很像，並非一帆風順，不過幸運的是，他有一直以來全力支持他的父母，不管是考取藝術系還是當演員，父母從未反對、阻止，是他最忠實的觀眾。

萬洛在《白衣蒼狗》中飾演移工悟姆，光靠眼神就能傳達出角色的悲傷以及複雜情感。（牽猴子提供）萬洛在《白衣蒼狗》中飾演移工悟姆，光靠眼神就能傳達出角色的悲傷以及複雜情感。（牽猴子提供）

《白衣蒼狗》入選2024年坎城影展導演雙週，並獲得金攝影機特別提名獎的肯定，但萬洛的父母卻不敢看電影，萬洛自己也捨不得讓父母看到他在片中遭受暴力、被責罵的橋段，「我覺得現階段父母不適合看這樣的電影，我怕暴力的場景太過逼真，他們會受不了兒子被傷害成這樣。」

不過父母沒看到的，是萬洛在電影中蛻變出的新樣貌，他坦言過去兩年能接到一次主演的電影就很好了，沒戲拍時還會去當廣告案子的製片；在《白衣蒼狗》之後，他的表現終於被看見，「我多了很多選擇性，可以讓我去做篩選了！」他特別感謝導演曾威量、尹又巧的賞識，若是兩人再向他提出戲約，他強調自己絕對不會錯過，更大讚曾威量：「或許他現在還不是大師級導演，不過20、30年後會給他不一樣的評價！」

他形容導演是廚師、演員是食材，在曾威量廚師的烹飪下，他會給自己85至90分，強調15分是還有進步的空間。不過他偷偷笑說：「其實我內心有個數字，比這個還要高！」對自己的表現很是滿意。

萬洛稱自己是演員，不是明星，自己的工作就是演好戲。（記者陳奕全攝）萬洛稱自己是演員，不是明星，自己的工作就是演好戲。（記者陳奕全攝）

台灣、泰國近年合作越來越密切，今年上映的《冥婚鬧泰大》改編自台片《關於我和鬼變成家人的那件事》，就是很成功的台泰合作例子。萬洛現在也聽著伍佰的歌曲學中文，認為台泰雙方越來越熟悉，未來應該有更多的合作，他也提到，在北影頒獎給他的傅孟柏，雙方其實有認識，還曾經在泰國一起喝咖啡。雖然萬洛並未明說，不過極有可能為傅孟柏前往泰國拍攝影集《回魂計》期間。

他稱自己去過不少國家，「台灣是其中一個我認為可以住在這裡的地方，人情味、天氣環境、食物、交通都非常好！」他更對薑母鴨情有獨種，但不是薑母鴨本身，而是他第一次來到台灣時，人們在寒冷的冬天中聚集圍爐的氛圍，令萬洛難以忘懷。

萬洛透露自己在家做過滷味，不過還是無法作出台灣的原汁原味。（記者陳奕全攝）萬洛透露自己在家做過滷味，不過還是無法作出台灣的原汁原味。（記者陳奕全攝）

不過他的眼光不侷限在亞洲，他直言當演員的終極目標在法國，萬洛與坎城也特別有緣，在拍完《白衣蒼狗》之後，接拍的泰片《有用的鬼》（暫譯）也拿下2025年坎城影展「國際影評人週」評審團大獎。接下來他期盼與世界各地的人合作，不管是日本、歐洲、非洲或者南美洲，「我相信在這個世界上，會有更有創意的劇本出現，那會給我帶來更多挑戰。」他想與音樂大師坂本龍一一樣，到死還在投入最熱愛的表演之中。《白衣蒼狗》已在台展開巡迴上映。

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