身材天花板！權恩妃超辣「比基尼」僅台幣600元網驚呼

權恩妃熱情演出，身材火辣性感爆表。（翻攝自Naver）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手權恩妃最近人氣嚇嚇叫，她前天在京畿道高陽市戶外舞台亮相，以白色比基尼搭配紅色格紋襯衫、熱褲，辣秀「44公斤螞蟻腰」，沒多久衝上熱搜榜，成為近來人氣頗旺的性感女王。

據知，權恩妃靠長期自律、健康管理，讓身材凹凸有致，不過更特別的是，韓媒報導，她在當天穿的比基尼售價只有3萬韓幣（約台幣634元），襯衫稍微貴一點，約12萬韓幣（約台幣2537元），令不少韓國網友驚呼，直說「身材才是時尚的關鍵」、「被她穿得像是奢侈品一般」。

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權恩妃身穿的比基尼和襯衫原來是平價商品。（翻攝自Naver）

權恩妃以爆炸性舞台、火辣身材征服歌迷，並演出碧昂絲的《Crazy in Love》，與好友李時安合唱《Rumor》，被粉絲封為「夏日女王」，沒想到服裝價格比想像中便宜許多。接下來，權恩妃將在8月23日、24日在延世大學大禮堂舉辦個人演唱會，屆時想必能再掀話題。

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