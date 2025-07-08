洪暐哲韌帶撕裂傷勢嚇人 聽到醫生一句話差點崩潰

〔記者陳慧玲、實習記者鄭毓昕／台北報導〕25歲的新生代偶像歌手洪暐哲近期將推出唱跳單曲，並於8月16日在台北Clapper Studio舉辦生日演唱會演唱會「星際旅程 Stellar Voyage」，邀請粉絲和他一起展開音樂航程，不過最近籌備演出期間，他卻因為練舞出意外，導致右腳韌帶撕裂，腳部腫脹嚇人，演唱會一度面臨喊卡危機。

洪暐哲練舞腳受傷，最近演出只好撐拐杖上台。（年代整合行銷提供）

洪暐哲表示，當時正在為第一支唱跳單曲MV排練，沒想到一個空翻動作不慎扭傷腳踝，他說：「當下以為沒事，結果幾小時後整個腳腫脹瘀血，連走路都不行。」就醫後醫生判定韌帶幾近斷裂，建議至少休養3個月，他說：「醫生照X光之後說，你的韌帶幾乎快斷掉了，你的腳在短期間都不能夠活動，要讓它好好休息，至少要休息個3個月。」聽到這些話他差點崩潰，因為距離演唱會只剩一個多月了，最近他參加既定的演出，還得撐拐杖上台。

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事後洪暐哲談到，受傷當下腦中一片空白，但一想到與粉絲們的約定就決定積極復健，每天靠打針、電療與藥物控制傷勢，終於在上週順利完成MV拍攝，治療過程雖辛苦，但他說：「還好我撐過來了。」認為一切都是最好的安排。他也談：「跟粉絲的約定對我來說比什麼都重要，怎麼樣也要完成，所以我每天好認真在復健，也謝謝老天，雖遲但到，這次的演唱會會看到更不一樣的我。」

演唱會上洪暐哲將演唱《牛頓與蘋果》、《怪咖》、《最勇敢的事》等歌曲，並首唱兩首新歌，購票可洽年代售票系統。

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