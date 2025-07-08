晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

洪暐哲韌帶撕裂傷勢嚇人 聽到醫生一句話差點崩潰

〔記者陳慧玲、實習記者鄭毓昕／台北報導〕25歲的新生代偶像歌手洪暐哲近期將推出唱跳單曲，並於8月16日在台北Clapper Studio舉辦生日演唱會演唱會「星際旅程 Stellar Voyage」，邀請粉絲和他一起展開音樂航程，不過最近籌備演出期間，他卻因為練舞出意外，導致右腳韌帶撕裂，腳部腫脹嚇人，演唱會一度面臨喊卡危機。

洪暐哲練舞腳受傷，最近演出只好撐拐杖上台。（年代整合行銷提供）洪暐哲練舞腳受傷，最近演出只好撐拐杖上台。（年代整合行銷提供）

洪暐哲表示，當時正在為第一支唱跳單曲MV排練，沒想到一個空翻動作不慎扭傷腳踝，他說：「當下以為沒事，結果幾小時後整個腳腫脹瘀血，連走路都不行。」就醫後醫生判定韌帶幾近斷裂，建議至少休養3個月，他說：「醫生照X光之後說，你的韌帶幾乎快斷掉了，你的腳在短期間都不能夠活動，要讓它好好休息，至少要休息個3個月。」聽到這些話他差點崩潰，因為距離演唱會只剩一個多月了，最近他參加既定的演出，還得撐拐杖上台。

事後洪暐哲談到，受傷當下腦中一片空白，但一想到與粉絲們的約定就決定積極復健，每天靠打針、電療與藥物控制傷勢，終於在上週順利完成MV拍攝，治療過程雖辛苦，但他說：「還好我撐過來了。」認為一切都是最好的安排。他也談：「跟粉絲的約定對我來說比什麼都重要，怎麼樣也要完成，所以我每天好認真在復健，也謝謝老天，雖遲但到，這次的演唱會會看到更不一樣的我。」

演唱會上洪暐哲將演唱《牛頓與蘋果》、《怪咖》、《最勇敢的事》等歌曲，並首唱兩首新歌，購票可洽年代售票系統。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中