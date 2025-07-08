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這是EXID哈妮？素顏上節目談「婚禮延遲」困境

哈妮上韓綜《吳恩英Stay》分享生活心境。（翻攝自X）哈妮上韓綜《吳恩英Stay》分享生活心境。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團EXID成員哈妮去年9月原本要當幸福新娘，怎知未婚夫、精神科醫師梁在雄捲入醫療糾紛，有女病患住院17天不幸離世，讓梁在雄吃上官司，兩人婚禮無限期推遲；哈妮昨（7）素顏上韓綜《吳恩英Stay》（오은영스테이），沒帶助理，穿著簡單，幾乎讓人認不出來。

哈妮搭火車低調抵達錄影現場，勉強擠出笑容，複雜情緒藏不住，讓粉絲看了心疼；由於她本來和梁在雄共度美好一生，豈料病患噩耗打亂兩人結婚日程，甚至到今年4月，京畿南部警察局還成立特別小組，繼續調查此事。

哈妮對於未婚夫捲入醫療糾紛事件感到特別抑鬱。（翻攝自YouTube）哈妮對於未婚夫捲入醫療糾紛事件感到特別抑鬱。（翻攝自YouTube）

哈妮在《吳恩英Stay》分享婚禮延遲後的心情，坦言「第一次體會到深深的抑鬱，覺得很難再這樣繼續生活下去，一度感到不知所措，甚至有逃跑的念頭。」覺得被困在不開心的環境中。

哈妮過去以偶像歌手身分出道，提到合約到期後，發現自己對現實生活一無所知，一直以來都活得像井底之蛙，「現在認知到無論我多麼想掌控一切，我都必須學會放手」。

她在節目上真摯情感引發觀眾共鳴，不少粉絲認為她勇敢面對自己人生低潮，希望未來能早日找到幸福，但也有部分網友好奇她竟沒有決定「退婚」，酸她還有大好前程，沒必要搞得像是天崩地裂一般。

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