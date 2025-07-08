朴寶英《未知的首爾》扮4角太強大 招認「開拍前想逃跑」

朴寶英在《未知的首爾》分飾未知、未來，圖為未知。（Netflix提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕朴寶英主演韓劇《未知的首爾》日前播畢，該劇由她一人飾兩角，上演雙胞胎姊妹「未知」、「未來」互換人生的故事，她坦言當初接到這項困難任務時，有想逃跑的念頭，負擔特別重，後來告訴自己必須抓緊機會，最終演出廣受好評。

朴寶英接受韓媒專訪，提到當初拿到劇本時，連在哪個電視台播、導演是誰都不知道，就深深被故事吸引，「我認為這是一個能讓我發揮的劇本，身為演員，我很渴望演出」。

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《未知的首爾》戲中幾乎所有角色都有缺點或障礙，朴寶英透露，很喜歡故事傳遞出一種「沒關係」、「我知道你很努力」的信念，即使短暫停下人生腳步，甚至想要逃跑都沒關係。

朴寶英在《未知的首爾》分飾未知、未來，圖為未來。（Netflix提供）

嚴格來說，朴寶英除了分飾姊妹，還得演出假扮成「未知」的「未來」，以及假扮成「未來」的「未知」，韓媒大讚她將4個角色性格詮釋得淋漓盡致，讓觀眾沉浸在故事中，完全不讓人感到困惑。

韓國網友看完《未知的首爾》誇朴寶英集結20年演戲經驗，將多元魅力融入角色中，表示「看到一生難忘的演技」、「果然是能拿演技獎的演員」，該劇收視也從首集的3.6%到最終集來到8.4%，成長幅度明顯。《未知的首爾》在Netflix上架。

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