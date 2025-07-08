看BLACKPINK過嗨「狂擋鏡頭」挨轟 網一面倒怒譙：太想紅

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團演唱會魅力驚人，粉絲不免情緒激動，「BP」BLACKPINK上週末在高陽體育場連唱兩場，狂吸逾7.8萬名歌迷，社群上卻怨聲載道，特別是當導播鏡頭給到台下歌迷時，部分粉絲過嗨狂擋「主角」，引發網上一面倒反彈。

BLACKPINK在高陽體育館開唱，卻有歌迷行為惹議。（翻攝自X）

有網友發文配上影片，只見一名戴著墨鏡的男粉絲被導播看見，原先他為應援「BP」大秀舞技，怎知在他前方的女歌迷一見有機會「露臉」，二話不說起身對鏡頭狂揮手，接著拿起手機記錄，讓男粉絲相形失色，畫面十分尷尬。

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影片釋出後，網友一面倒砲轟女歌迷「太想紅」，直言「自己花錢租場地辦演唱會就好，鏡頭全給你」、「以為這樣美美的搶風頭，實際上是讓別人唾棄」、「這行為好丟臉，牛仔男明明跳得很好，替他抱不平。」

也有網友理性表示「這種（歌迷）不會讀空氣的，總是令人感到疲勞」、「有必要這樣嗎？別人好好出來跳舞，請問在擋什麼？素質令人堪憂」、「當個好觀眾並不難，請記得主角不是妳，不要這麼沒有公德心」、「就算今天不是故意的，當自己發現擋到主角時，應該要適時迴避才對」。

更有留言狂酸「你們難道不知道BP應援粉錘是怎麼用的嗎？」、「真的沒必要這樣站起來擋人家的風采」、「到底要多自戀才能這麼厚臉皮」，還有人替導播說話，表示「鏡頭都在閃了，還是閃不掉，真的讓人非常困擾。」

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