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「啦啦隊女神」蔡衣宸爆低潮想躲回老家 峮峮一句話讓她逆轉心境

韓晨（左起）、蔡衣宸、王品澔分享當年參賽時的心情。（伊林娛樂提供）韓晨（左起）、蔡衣宸、王品澔分享當年參賽時的心情。（伊林娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕第14屆璀璨之星海選7月5日一連2天在伊林娛樂舉行。首日為「模特兒組」及「台灣運彩紅運少女組」海選，次日進行「演藝組」海選。同樣都是參加璀璨之星改變人生跑道的藝人王品澔、蔡衣宸、韓晨，都到場分享參賽經驗，為參賽者加油打氣，鼓勵大家享受比賽過程，勇敢追夢。

韓晨（左起）、蔡衣宸、王品澔分享當年參賽時的心情。（伊林娛樂提供）韓晨（左起）、蔡衣宸、王品澔分享當年參賽時的心情。（伊林娛樂提供）

新生代人氣藝人王品澔在第8屆璀璨之星男模組中脫穎而出，19歲即拿下冠軍的好成績，出道後於八點檔《天之驕女》嶄露頭角，之後在體育競技實境節目《全明星運動會》第3季中更有亮眼表現，圈粉無數，近期他挑戰自我，在台語劇《拜六禮拜》飾演心思細膩的男同志，出色演出讓他再度獲得關注喜愛，現有「國民兒子」稱號，劇中他與鍾欣凌飾演母子，他說：「非常喜歡欣凌姐，拍攝過程很放鬆，在表演上獲益良多。」

韓晨因參加璀璨之星，從理工男轉換成男模藝人。（伊林娛樂提供）韓晨因參加璀璨之星，從理工男轉換成男模藝人。（伊林娛樂提供）

王品澔已多次重回璀璨之星幫學弟妹打氣，他說，每次回到海選比賽現場，看到參賽者都讓他很感動，雖是幫大家加油，也是為自己充電，「好像看到當初的自己，有找回初衷的感覺，給自己一些動力，反而受到他們的鼓勵」，這幾年闖盪演藝圈經歷起起伏伏，他覺得「心態調整最重要，得失心不能太重」，壓力太大時，需要聽到鼓勵聲音的時候，他就會開車回南投，「雖然開車回去超過兩個小時，有時候回家也只是跟阿公泡個茶，就會有充電的感覺」。

韓晨第一次做為前輩，為璀璨之星參賽者加油打氣。（伊林娛樂提供）韓晨第一次做為前輩，為璀璨之星參賽者加油打氣。（伊林娛樂提供）

擁有職棒啦啦隊最強新人稱號的蔡衣宸，為璀璨之星第9屆花漾少女的亞軍，目前是Passion Sisters啦啦隊女孩，除在球場上展現活力、大放異彩外，也時常至綜藝節目擔任嘉賓，同時更跨足戲劇，參與影集《阿榮與阿玉》、《阿叔》的演出，另在中國網劇《救命啊！這個是真的喜歡》擔任女主角。

王品澔近期在《拜六禮拜》表現亮眼。（伊林娛樂提供）王品澔近期在《拜六禮拜》表現亮眼。（伊林娛樂提供）

蔡衣宸參賽時只有17歲，她說：「當時是媽媽幫我報名，那個年紀就是什麼都不太懂，大人說什麼我就做什麼。直到去年我回到璀璨之星都還是很緊張，今年從容很多，原因是這一年來經歷了很多，面對不一樣的人，不同的工作場合，去學著應對，調整工作壓力，遇到很多用心提攜我的前輩，受到很多啟發。」過去的蔡衣宸很容易想太多，看起來非常內向害羞，經過一年的調整蛻變，整個人從容又自信。

王品澔重回璀璨之星海選現場，提醒自己莫忘初衷。（伊林娛樂提供）王品澔重回璀璨之星海選現場，提醒自己莫忘初衷。（伊林娛樂提供）

蔡衣宸說，過程難免遇到低潮，她總想回高雄老家躲起來，有一天她在球賽結束時問前輩峮峮：「有過低潮嗎？」峮峮回說，自己也曾有低潮想回台南躲起來的念頭，這很正常，讓一直很糾結的衣宸轉念，覺得每個人都會經歷低潮，以平常心面對，生活遇到起起落落都是過程。

蔡衣宸將經歷化成養分，蛻變得更加自信。（伊林娛樂提供）蔡衣宸將經歷化成養分，蛻變得更加自信。（伊林娛樂提供）

伊林帥氣男模藝人韓晨，18歲獲得第11屆璀璨之星男模特兒組季軍，去年他自我學習唱跳，參加男團選秀節目《SCOOL》進而獲得演藝圈及粉絲的關注。韓晨每每在台北時裝週表現出色，近期也登上各大綜藝節目成為亮點，日前於《小姐不熙娣》中展現流利口條及幽默，效果十足，獲代班主持人吳姍儒特別嘉許，更開玩笑點名問他：「你可以加入憲憲家族嗎？反應很不錯耶！ 」

韓晨第一次以學長身分回到璀璨之星，為了能幫學弟妹加油打氣，他還特別推掉已敲定的行程，「之前都是哥哥姐姐帶我，現在我要做參賽者的榜樣，會想到初賽時的自己。」當年參賽的他只有18歲，體重達100公斤，經過3年的歷練，他的體重減至85公斤，整個人眼界大開，外型也有韓星歐巴的帥氣。

蔡衣宸將經歷化成養分，蛻變得更加自信。（伊林娛樂提供）蔡衣宸將經歷化成養分，蛻變得更加自信。（伊林娛樂提供）

參加璀璨之星，改變韓晨人生的道路，大學就讀理工科的他本來規畫將來要當工程師，但現在成了模特兒，學唱跳，也開始學表演，多元發展演藝之路，閱歷跟大學同學截然不同，「我的同學今年剛大學畢業，久久見一次，生活圈和想的事情完全不一樣。」韓晨今年首度自己出遠門，一個人遊義大利，讓他看到不一樣的世界，未來他也計畫發展副業開偶像咖啡廳。

蔡衣宸感謝前輩的鼓勵幫助她成長。（伊林娛樂提供）蔡衣宸感謝前輩的鼓勵幫助她成長。（伊林娛樂提供）

海選後7月9日將公布複賽入圍名單，7月15日複賽當天公布入圍決賽名單，7月16日至8月20日進行複賽課程，包括台步、彩妝、歌唱、舞蹈、KOL自媒體行銷及業界名師授課等。總決賽定8月21日在WESTAR舉行，「模特兒組」、「台灣運彩紅運少女組」、「演藝組」各組選出前三名，另包括「最佳體態獎」、「潛力新秀獎」等特別獎。

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