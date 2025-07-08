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罷免潮連戲裡也中！薛仕凌《與惡2》慘被罷免 楊貴媚淚唱《人生的歌》逼哭全場

薛仕凌（左）在《我們與惡的距離II》試圖挽救自己的政治生涯。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌（左）在《我們與惡的距離II》試圖挽救自己的政治生涯。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕薛仕凌在影集《我們與惡的距離II》飾演的立委「高政光」面臨被罷免，又被指控拋棄妹妹，逼得母親楊貴媚出面澄清，指是自己當年棄養先生外遇所生女兒，才釀成日後悲劇橋段。

薛仕凌在《我們與惡的距離II》勤跑紅白場。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌在《我們與惡的距離II》勤跑紅白場。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

薛仕凌（左）、周渝民在《我們與惡的距離II》飾演多年的好兄弟。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌（左）、周渝民在《我們與惡的距離II》飾演多年的好兄弟。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

楊貴媚（左）在《我們與惡的距離II》大鬧政治吃飯場。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）楊貴媚（左）在《我們與惡的距離II》大鬧政治吃飯場。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

楊貴媚（中）在《我們與惡的距離II》為兒子抱不平。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）楊貴媚（中）在《我們與惡的距離II》為兒子抱不平。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

謝欣穎飾演的陳又茗被公認是全劇最令人心疼角色，經歷高政茗與陳又茗的20年時光，終於和原生家庭和解，她想對陳又茗說：「這一切都很不容易，謝謝妳撐過來了。」楊貴媚飾演的高張玉敏，終於接受了「小三的女兒」謝欣穎及她的孩子們，「放下並接受她們母子的同時，高張玉敏也接受了過去的自己，更坦然面對自己的一生。」楊貴媚笑說：「高張玉敏也知道自己必須放下了，讓兒子獨當一面，並在背後支持。但依照高張玉敏的個性，肯定還是要在罷免舞台上大喊一句：『我們高政光有東山再起的一天！』的啦！」

薛仕凌在《我們與惡的距離II》飾演的高政光，在現實與理想中掙扎。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌在《我們與惡的距離II》飾演的高政光，在現實與理想中掙扎。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

薛仕凌在《我們與惡的距離II》被罷免。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌在《我們與惡的距離II》被罷免。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

薛仕凌在《我們與惡的距離II》飾演的高政光，對未來有了新的想像。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌在《我們與惡的距離II》飾演的高政光，對未來有了新的想像。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

薛仕凌飾演的立委「高政光」雖然努力改變策略、力挽狂瀾，最終仍然慘遭罷免。楊貴媚在罷免舞台的謝票活動上高唱一首《人生的歌》，極具渲染力的歌聲讓全場群演和工作人員都感動落淚。楊貴媚分享自己在台上唱這首歌時，邊想著角色「高張玉敏」從政路上的顛簸，欣慰兒子堅持走自己的路，也心疼他被罷免，種種複雜心情交織，「有開心也有悲傷，唱著唱著也忍不住落淚，聽說台下很多人跟著一起哭，但我那天根本顧不上其他人，只擔心我的高音唱不唱得上去啦！」

薛仕凌在《我們與惡的距離II》被罷免。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌在《我們與惡的距離II》被罷免。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

薛仕凌在《我們與惡的距離II》被罷免。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌在《我們與惡的距離II》被罷免。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

薛仕凌（右）在《我們與惡的距離II》懷疑自我。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌（右）在《我們與惡的距離II》懷疑自我。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

薛仕凌（右）在《我們與惡的距離II》與謝欣穎（左）一起去廟裡拜拜。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）薛仕凌（右）在《我們與惡的距離II》與謝欣穎（左）一起去廟裡拜拜。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

謝欣穎（左三）在《我們與惡的距離II》輕生後被救回。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）謝欣穎（左三）在《我們與惡的距離II》輕生後被救回。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

謝欣穎（左二）在《我們與惡的距離II》與周渝民感激對望。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）謝欣穎（左二）在《我們與惡的距離II》與周渝民感激對望。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

編劇呂蒔媛溫柔安排每位角色的落點，于子育飾演的公衛護理師「許幸珠」與詹子萱飾演的「簡齊蕙」，終於在失聯20年之後含淚相認。一場齊蕙放下過往，鼓起勇氣追機車認姑姑的戲，一句：「姑姑，好久不見。」真誠的互動也讓許多觀眾哭爆。于子育感動分享：「《我們與惡的距離II》像是個勵志故事，每個人都從低潮慢慢修復自己，讓自己更好，當你越來越好的時候，傷口都會慢慢復原的。」

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