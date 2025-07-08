許魏洲《風起西州》寵妻人設成真 戲外手牽愛妻街頭放閃

〔記者李紹綾／台北報導〕許魏洲、古力娜扎、劉端端主演古裝劇《風起西州》，許魏洲劇中敬重老婆大人，被粉絲喻為是男人最好的醫美，戲外的他也被拍到與老婆手牽手逛街；這部戲是許魏洲與古力娜扎繼《風起霓裳》後再續前緣，最讓許魏洲瞠目結舌的是，娜扎嗜辣竟然把辣椒當零食吃。

《風起西州》由許魏洲與古力娜扎主演。（緯來提供）

《風起西州》延續上一檔《風起霓裳》劇情，許魏洲與古力娜扎有情人終成眷屬，但成家立業後卻遇更大的挑戰，長公主想搶奪家業，設置許多關卡陷阱給娜扎；宮鬥、宅鬥的精彩劇情也讓觀眾看古力娜扎一路過關斬將，關關難過關關過。劇中，許魏洲飾演的裴行儉是個尊敬老婆的好男人，凡事以老婆為重，全力當老婆支柱，逼著他隨時維持最佳狀態，讓粉絲看得津津樂道。許魏洲說，角色最吸引他的其實是「文武雙全」，他也自嘲跟戲裡一樣，他都是好男人，戲外的他，也被狗仔拍到與圈外人老婆出門逛街都手牽手，甜蜜得很。

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在《風起西州》中，許魏洲是「懼內」的好男人。（緯來提供）

近期，許魏洲成為D1汽車飄移大賽中國區首席推薦官，在賽車場上展現他的堅強實力，並簽約職業賽車隊，日常訓練與賽事排滿他的行程表，被李晨、馮紹峰等圈內好友稱為是「硬核玩家」。特別的是，不像許多古裝劇拍馬戲是由替身取代，許魏洲與劉端端在《風起西州》中都是本尊上場，只是馬兒不聽使喚，有時候明明台詞還沒說完，馬就忙著低頭找吃的，讓他好幾次NG重來，也笑說騎馬比開賽車難多了。

許魏洲、古力娜扎《風起西州》延續第一部《風起霓裳》劇情，兩人成親結為夫妻，共同抵抗外在險峻。（緯來提供）

許魏洲在《風起西州》拍攝馬戲都是本尊上場。（緯來提供）

許魏洲這次與古力娜扎再續前緣，拍海報時還有點手足無措，不知道手該放哪，他說，拍戲時看到娜扎拿出的零食都快嚇死，沒看過人有吃辣椒的，娜扎準備了一大盤乾辣椒當零食，還邀他一起同享，讓他笑說，難不成新疆人都是吃辣椒才那麼美嗎？《風起西州》7月8日晚間11點起，週一至五晚間10至12點在緯來戲劇43頻道播出。

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