晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

許魏洲《風起西州》寵妻人設成真 戲外手牽愛妻街頭放閃

〔記者李紹綾／台北報導〕許魏洲、古力娜扎、劉端端主演古裝劇《風起西州》，許魏洲劇中敬重老婆大人，被粉絲喻為是男人最好的醫美，戲外的他也被拍到與老婆手牽手逛街；這部戲是許魏洲與古力娜扎繼《風起霓裳》後再續前緣，最讓許魏洲瞠目結舌的是，娜扎嗜辣竟然把辣椒當零食吃。

《風起西州》由許魏洲與古力娜扎主演。（緯來提供）《風起西州》由許魏洲與古力娜扎主演。（緯來提供）

《風起西州》延續上一檔《風起霓裳》劇情，許魏洲與古力娜扎有情人終成眷屬，但成家立業後卻遇更大的挑戰，長公主想搶奪家業，設置許多關卡陷阱給娜扎；宮鬥、宅鬥的精彩劇情也讓觀眾看古力娜扎一路過關斬將，關關難過關關過。劇中，許魏洲飾演的裴行儉是個尊敬老婆的好男人，凡事以老婆為重，全力當老婆支柱，逼著他隨時維持最佳狀態，讓粉絲看得津津樂道。許魏洲說，角色最吸引他的其實是「文武雙全」，他也自嘲跟戲裡一樣，他都是好男人，戲外的他，也被狗仔拍到與圈外人老婆出門逛街都手牽手，甜蜜得很。

在《風起西州》中，許魏洲是「懼內」的好男人。（緯來提供）在《風起西州》中，許魏洲是「懼內」的好男人。（緯來提供）

近期，許魏洲成為D1汽車飄移大賽中國區首席推薦官，在賽車場上展現他的堅強實力，並簽約職業賽車隊，日常訓練與賽事排滿他的行程表，被李晨、馮紹峰等圈內好友稱為是「硬核玩家」。特別的是，不像許多古裝劇拍馬戲是由替身取代，許魏洲與劉端端在《風起西州》中都是本尊上場，只是馬兒不聽使喚，有時候明明台詞還沒說完，馬就忙著低頭找吃的，讓他好幾次NG重來，也笑說騎馬比開賽車難多了。

許魏洲、古力娜扎《風起西州》延續第一部《風起霓裳》劇情，兩人成親結為夫妻，共同抵抗外在險峻。（緯來提供）許魏洲、古力娜扎《風起西州》延續第一部《風起霓裳》劇情，兩人成親結為夫妻，共同抵抗外在險峻。（緯來提供）

許魏洲在《風起西州》拍攝馬戲都是本尊上場。（緯來提供）許魏洲在《風起西州》拍攝馬戲都是本尊上場。（緯來提供）

許魏洲這次與古力娜扎再續前緣，拍海報時還有點手足無措，不知道手該放哪，他說，拍戲時看到娜扎拿出的零食都快嚇死，沒看過人有吃辣椒的，娜扎準備了一大盤乾辣椒當零食，還邀他一起同享，讓他笑說，難不成新疆人都是吃辣椒才那麼美嗎？《風起西州》7月8日晚間11點起，週一至五晚間10至12點在緯來戲劇43頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中