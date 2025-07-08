周渝民《與惡2》法庭淚崩逼哭全場 卜學亮呂雪鳳跨劇宇宙埋伏筆

卜學亮在《我們與惡的距離II》以《人選之人》的角色「高振綱」回歸彩蛋角色。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「仔仔」周渝民主演的影集《我們與惡的距離II》，上週播出大結局，最後兩集出現了許多驚喜的熟面孔，包括從《人選之人－造浪者》跨宇宙客串的卜學亮以及呂雪鳳。

卜學亮在《我們與惡的距離II》以《人選之人》的角色「高振綱」回歸彩蛋角色。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

吳慷仁以第一季的角色「王赦」回歸《我們與惡的距離II》。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

卜學亮再度飾演公正黨副秘「高振綱」，他開心分享：「高副秘是我從影三十多年來，第一次入圍戲劇類的獎項，對我很有意義，以這個角色客串當然是義不容辭。」再度以「前總統」民和黨孫令賢出現的呂雪鳳也很開心：「導演一通電話要我來客串一場戲，我就來了！」至於孫令賢為什麼出現？是受邀前來還是來挖角高政光？也為「林君陽宇宙」和《人選之人》系列留下令人期待的伏筆。

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吳慷仁（左）以第一季的角色「王赦」回歸《我們與惡的距離II》替劉子銓（右）辯護。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

吳慷仁以第一季的角色「王赦」回歸《我們與惡的距離II》。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

《我們與惡的距離 II》重中之重的場面，是胡冠駿的國民法官法庭審判。劇組力求真實，現場的法律文字及簡報提案，請來專業法律科系學生及法官協助撰寫，並來回確認，現場更有真正的檢察官、書記官及律師演出。在審判現場，馬亦森作為罹難者家屬發言，內斂哽咽的情緒讓觀眾也為之心碎。周渝民在這場戲拍攝前，就和導演討論過好幾種不同的情緒表演，「雖然這場戲反覆溝通了很多次，但真正坐上陳述台的時候，就覺得真的憋不住，最後忍著情緒把話講好，盡量讓自己不要留出眼淚。」

施名帥在《我們與惡的距離II》飾演的「林一駿」是第十集的彩蛋。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

劉子銓在《我們與惡的距離II》接受國民法官審判。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

陳家逵在《我們與惡的距離II》以檢察官彩蛋身份現身。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

作為劇中被漏接的角色，劉子銓認為身為演員，他有義務幫和冠駿一樣的患者講話：「我印象很深刻的，是在法庭上律師有詢問醫生說，冠駿有能力選擇不要ADHD和反社會人格嗎？醫生回答：當然沒有。」角色胡冠駿對劉子銓來說，是一個需要好好道謝，以及說再見的角色，他也想對胡冠駿說：「希望你知道，你不是孤獨的，可能有人不知道怎麼表達你想要的愛，但你要知道，一定會有人愛著你。」

劉子銓（左）在《我們與惡的距離II》於國民法庭面臨審判，右為吳慷仁。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

作為《我們與惡的距離》第一季主角，吳慷仁飾演的律師「王赦」也在最終回登場為胡冠駿辯護，施名帥飾演的「林一駿」則擔任鑑定科醫師，作為兩季之間的完美連結。連續兩天拍攝高強度的法律攻防場面，吳慷仁很懷念回到《與惡》現場的感覺：「能夠參與《與惡II》，看到很多老朋友，大家都辛苦了！」施名帥此次單身回歸，造型組也特別為林一駿準備角色的婚戒，施名帥秀出手上的婚戒笑說：「林一駿雖然是一個人回來，但也帶著老婆林予晞的精神一起來喔！」

劉子銓在《我們與惡的距離II》於盛怒之下潑灑汽油縱火。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

劉子銓在《我們與惡的距離II》失控大吼。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

劉子銓在《我們與惡的距離II》因縱火釀成大禍。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

劉子銓（左）在《我們與惡的距離II》因縱火案面臨審判。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

最終集呼應第一季，以開放式結局做收，《與惡II》邀請每位觀眾成為「國民法官」，透過看完角色走過二十年的人生與掙扎，留給社會更多思辨空間。林君陽導演表示：「《我們與惡的距離II》的每個角色都是一座冰山，我們邀請大家去看一群冰山，並以各自的方式去理解。」而結果如何，如同周渝民在法庭上說的那句話：「交由你們決定。」

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