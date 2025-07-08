龍天翔攤牌前女友被抓包「神祕牽手照」 她笑喊：難怪我要離開你

〔記者李紹綾／台北報導〕賴慧如、王燦近期趕拍民視八點檔《好運來》，YouTube節目《娛樂超skr》的主持人小鹿、阿甘日前直擊拍攝現場，捕捉到賴慧如和王燦拍攝一場「夢魘驚醒」的戲碼，結果原本該緊張詭異的氛圍，瞬間變成綜藝節目錄影，兩人光是「坐起來」就卡了三次，讓整個劇組都笑到炸。

賴慧如在《好運來》飾演「蕭麗美」。（民視提供）

賴慧如（左）、王燦（右）拍攝《好運來》夢中驚醒戲。（民視提供）

賴慧如飾演的「麗美」在夢裡驚醒，躺在一旁的王燦則被嚇到彈起來。賴慧如笑說：「我自己都被自己的演出嚇到。一醒來發現對面那張臉也是驚嚇狀態，還沒開始演就先笑場，根本演不下去啦！」她不忘虧王燦：「你剛剛的臉是演驚嚇，還是想說我夢遊起床要打人？」

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賴慧如（左）、王燦（右）在《好運來》是相愛相殺的夫妻檔。（民視提供）

王燦則是被賴慧如逗得笑到不行，直說這場戲真的太貼近現實了：「坦白說啦！我覺得編劇很懂人性，誰半夜驚醒不是先找廁所？那真的是人生反射動作耶！」他加碼爆料：「我們光討論『夢醒之後要先幹嘛』，就花了十幾分鐘，導演還被我們鬧到喊『你們到底要不要拍！』」雖然劇情驚悚，但兩人的表現卻超有默契，加上對台詞細節的用心揣摩，讓現場工作人員一邊笑一邊稱讚他們：「有夠專業、又有夠鬧。」被問到要不要發個「驚魂組合」的CP名，賴慧如笑說：「我們應該叫『笑到魂飛』吧！」

賴慧如（右）和龍天翔（右）受《娛樂超skr》採訪，兩人笑聲連連。（民視提供）

不只「驚醒戲」笑翻全場，另一場由龍天翔與前女友賴慧如攤牌的戲，本來是要賺人熱淚的感人戲碼，沒想到因為主持人小鹿發現龍天翔的床頭還有跟龍天翔和已逝兄弟「國慶」楊慶煌的牽手合照，現場竟然一秒歪樓，被賴慧如直呼：「原來就是這樣我才要離開『天虎』龍天翔去『曉剛』王燦身邊。」連攝影師都忍不住笑出聲來。

《娛樂超skr》發現龍天翔（右）在《好運來》的床頭擺著他和楊慶煌（左）的牽手合照。（民視提供）

王燦是劇中的大反派，他私底下是劇組公認的溫暖哥，拍戲休息時總是默默遞水、幫忙拉椅子，還會幫大家加油打氣。賴慧如則是活潑的氣氛組長，常常模仿導演或者隨時高歌一曲，讓現場不冷場。兩人默契好得不得了，無論是搞笑還是入戲，都能擦出精彩火花。

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