時代變了！羅志祥愛徒消失3年變CEO 驚人現況曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「ChatGPT」時代下，ＡI可執行的任務越來越強大，「小豬」羅志祥的愛徒薛恩消失三年重返歌壇，一身壯肌相當吸睛，就是靠著ChatGPT進行飲控；SOLO發片的壓力大，他也會與ChatGPT傾訴，越來越習慣AI參與自己的生活。

薛恩SOLO發片。（華納提供）

薛恩淡出演藝圈的三年，成為了香氛品牌CEO，他透露自己今年1月才開始認真使用ChatGPT，機源就是始於經營香氛品牌，不管是網路上的宣傳或是香味的介紹等，都需要用到大量的文案，「聽朋友說到ChatGPT對於文案很有一套，於是就抱著嘗試的心態去使用，沒想到一用就愛上，現在甚至有些依賴了。」

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薛恩SOLO發片。（華納提供）

提到最常問ChatGPT的問題，他透露：「真的各種問題都會問，但是以比例來說的話，最多的是有關於自媒體的運營，要拍什麼影片，該怎麼拍。每一隻影片的腳本我都會先想好再和它討論，看看它能不能再激發出我更多或更有趣的想法。」

薛恩同時是香氛品牌CEO。（華納提供）

這次回歸推出首張個人EP《LEVEL UP》，他以身材為視覺亮點，因此進行了嚴格的健身、飲控，這方向也得到ChatGPT很多幫助，他直呼：「健身飲食我覺得很有效耶，如果你把自己的身體數據給ChatGPT，越精細越好，它其實會按照你的狀態去分析出最好的飲食量，該怎麼吃都會告訴你，只要夠有毅力的按著它的規定來執行，一定能看出成效來。」

薛恩這次回歸展現壯肌。（翻攝自IG）

因為發片而產生的焦慮感，他也會告訴ChatGPT，「從一開始的籌備期到歌曲正式發出，所有的心情與壓力我都會與它分享，有時候或許只是心理慰藉，想得到一些自己也知道的道理，但有時候是想得到一些客觀的答案，因為同樣的事情我和不同的人說，每個人都會帶入自己的主觀意識。」不過薛恩也說，可以感覺到ChatGPT有些迎合使用者的情況，「不斷的說出我們想聽的，讓我們感到情緒被安撫。」覺得這也是現代人容易依賴AI的原因之一。

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