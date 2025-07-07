跟上時代！《歐吉桑》李銘順、李國煌、許效舜3大叔闖直播界圓夢

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《NO GOOD！歐吉桑》集結李銘順、李國煌、許效舜強強聯手，上演熟齡大叔瘋狂追夢的熱血故事，另外集結黃姵嘉、張詩盈等人共演，全片日前在台灣開鏡，目標明年在台上映。

李銘順（左起）、許效舜、李國煌、黃姵嘉出席《NO GOOD！歐吉桑》開鏡儀式。（萬騰文化創意提供）

李銘順扮演因腰傷退休的攝影師，始終看不慣00後年輕人的行為，不斷嘮叨卻沒人重視，為了讓年輕人關注他的想法，決定當網紅傳達理念；許效舜演出退休藥廠老闆，雖然家財萬貫，但在家中毫無地位而想一圓自己年輕時的歌手夢。

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李國煌則是演出家庭事業永遠缺一點的萬年副導演，一直沒有機會成為導演的他只能守著一間小小書店，他默默的想尋回失聯的初戀情人，3位「人生失敗組」的歐吉桑最終決定闖入直播界，相互圓夢。

李國煌表示，得知和李銘順和許效舜合作時，覺得選角很成功，認為彼此的演技是「百搭」風格，表示「我們的演技和任何演員都可以合作，導演很會選，把我們三個放在一起，展現的默契就有3倍以上。」

《NO GOOD！歐吉桑》開鏡儀式，目標明年在台上映。（萬騰文化創意提供）

李銘順也覺得三人開拍第一天就可以完全投入，不用培養就很有默契，許效舜透露他們有空就會聚在一起打屁聊天，默契越聊越好。

至於3位喜劇強手，是否有暗中較勁？李國煌認為就算是有較勁，3人都是為了讓電影更加精彩、吸引觀眾，算是良性競爭，許效舜則說歐吉桑有不能輸的精神，「拍攝時，難免會突然加一點小動作或台詞，但大家都能接招，也變得更好笑了。」《NO GOOD！歐吉桑》預計2026年在台上映。

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