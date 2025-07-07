「乃木坂46」女星將《丈夫》推下懸崖太震撼 寒冬匍匐泥地快窒息

《被我殺死的丈夫回來了》由乃木坂46前王牌成員山下美月主演。（Hami Video提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日團「乃木坂46」前成員山下美月主演懸疑劇《被我殺死的丈夫回來了》，片名驚悚駭人，劇情講述她因故殺死老公後，竟發現對方以失憶狀態回到身邊，此後引爆一連串衝突。

山下美月在預告中淋著大雨，將老公推下懸崖的畫面令粉絲們超震撼，她透露劇情將不斷反轉，「全劇一共6集，劇情會更加明確有力地推進，我想觀眾在每集中對人物的印象都會產生變化。」

請繼續往下閱讀...

山下美月離開乃木坂46後，於戲劇、電影演出各類型角色，此次在《被我殺死的丈夫回來了》首次擔任連續劇單獨主演，化身背負殺夫秘密的女主角「鈴倉茉菜」，挑戰出道以來最沉重角色。

《被我殺死的丈夫回來了》萩原利久（右）3度與山下美月（右二）共演。（Hami Video提供）

提到印象深刻的戲，山下美月回憶：「有一天氣溫特別低，我得匍匐在泥地上拍攝，那一刻冷到快無法呼吸，意識逐漸模糊，感覺非常真實、難以忘懷！」

該劇是山下美月與「老公」萩原利久3度合作，萩原利久笑說：「我們第一次共演是在五年前，那時分別演出高中生與AI少女，這次則是『被殺夫』與『弒夫妻』，每次都是很特別的關係設定！」

《被我殺死的丈夫回來了》11日起，每週五在Hami Video獨家上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法