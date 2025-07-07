薔薔生母勸中國媳婦離婚全都錄 薔妹氣到趕出家門

女星薔薔生母竟然在背後說她壞話。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「薔薔」林嘉凌作風大膽、直言敢說，她的妹妹「薔妹」今年2月將中國女友「阿順」娶回家，之後兩人便到馬來西亞求子。沒想到薔薔姊妹的生母「胡媽」竟私底下勸阿順離婚，過程全都被家中裝設的監視器錄下，氣炸的薔妹忍不住把胡媽趕出家門。

胡媽（右）先說薔薔壞話又勸阿順離婚。（翻攝自YouTube）

薔妹和阿順都很喜歡孩子，所以特別到馬來西亞安排做試管。返台後薔妹從寵物監視器裡發現胡媽竟然在家中勸阿順離婚，還講薔薔的壞話，說：「我不可能讓林嘉凌來欺負妳、威脅妳啊」胡媽還說阿順嫁過來根本就是簽了賣身契，話題還延燒至隔日，直到阿順拔掉監視器，才沒有後續畫面。

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薔薔（右）指出胡媽每次喝醉酒就會說人壞話。（翻攝自YouTube）

由於阿順拔掉寵物監視器，薔妹發現之後，立刻氣沖沖趕回家，並將胡媽掃地出門。薔薔則在中間擔任協調人角色，發現當日胡媽和阿順都喝多了，趕緊解釋胡媽一喝醉就會說別人壞話。

胡媽則不以為然，認為是薔妹自己要和妻子離婚，還打電話到女方家。對此，薔妹解釋自己是不滿阿順在備孕期間飲酒，所以才發脾氣。

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