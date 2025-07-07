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《Running Man》推出恐怖特輯 膽小鬼喊：嚇到放屁

《Running Man》的夏日恐怖特輯讓觀眾看出哪些人是膽小鬼。（翻攝自SBS）《Running Man》的夏日恐怖特輯讓觀眾看出哪些人是膽小鬼。（翻攝自SBS）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國長壽綜藝節目《Running Man》在台灣有許多粉絲，昨（6）日播出的內容創下2.2％佳績，位居同時段綜藝節目收視之冠。為何收視能飆高呢？除了成員們有趣的互動之外，配合夏季來臨，《Running Man》精心打造了「夏日恐怖特輯」。

（左起）崔丹尼爾、HAHA、朱賢英在《Running Man》恐怖特輯嚇壞。（翻攝自SBS）（左起）崔丹尼爾、HAHA、朱賢英在《Running Man》恐怖特輯嚇壞。（翻攝自SBS）

雖然經常比智力、比體力，遊戲競賽類的《Running Man》光是主持群裡就有好幾個膽小鬼，劉在錫、池錫辰、HAHA都是有名的膽小鬼。昨日的節目除了氣氛恐怖詭譎之外，也邀請到演員朱賢英、「BABYMONSTER」成員ASA及Ahyeon上節目作客。

《Running Man》的夏日恐怖特輯讓觀眾看出哪些人是膽小鬼。（翻攝自SBS）《Running Man》的夏日恐怖特輯讓觀眾看出哪些人是膽小鬼。（翻攝自SBS）

這次的夏日恐怖特輯，從第一場比賽就讓人覺得陰森森，當池睿恩、HAHA、韓國男演員崔丹尼爾組隊進行恐怖體驗時，池睿恩就不斷說：「我快嚇尿了，會有意外發生吧？」，同時崔丹尼爾也不斷尖叫，現場一片混亂，結束恐怖體驗之後，池睿恩返回休息室，還故意虛張聲勢，表現得自己一點也不害怕。

HAHA被參加節目的嘉賓誤認為另一名饒舌歌手李尚敏。（翻攝自SBS）HAHA被參加節目的嘉賓誤認為另一名饒舌歌手李尚敏。（翻攝自SBS）

整場恐怖特輯當中池睿恩都不斷用虛張聲勢的方法度過重重關卡，最後ASA想要坐熱氣球飛到垂直高130公尺的地方，這時Running Man的膽小鬼們紛紛叫起來，尤其是HAHA嚴重懼高，更是直嚷嚷自己會嚇到放屁。自告奮勇登上熱氣球的池睿恩說自己想當一個好的諧星，所以就算是在熱氣球上放屁也要很酷。同樣懼高的劉在錫和崔丹尼爾坐在熱氣球上連動都不感動，被所有人嘲笑是「膽小鬼」，惹得大家哈哈大笑。

BABYMONSTER的「忙內」ASA和Ahyeon第一次上《Running Man》，兩人現場演唱新歌《HOT SAUCE》，讓人見識到歌唱及舞蹈實力。

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