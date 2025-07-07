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娛樂 最新消息

劉書宏認了是「孤僻怪人」 丁寧爆和他對戲很擔心

劉書宏（左）、丁寧在《拜六禮拜》產生了若有似無的情愫。（華視、公視台語台提供）劉書宏（左）、丁寧在《拜六禮拜》產生了若有似無的情愫。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕丁寧、劉書宏在華視、公視台語台《拜六禮拜》飾演歡喜冤家，在一次次的近距離相處中，產生了若有似無的情愫。

丁寧劇中飾演母胎單身的水電工「世美」，她與「冠中」劉書宏在多次相處之後，漸漸打破對彼此的偏見，心中的情愫也悄悄滋生。劉書宏大讚與丁寧拍戲很舒服，兩人幾乎沒有磨合期，「因為丁寧就像劇中的世美一樣非常熱情，而自己則跟冠中一樣是個孤僻的怪人」。

丁寧則坦言，剛得知要與劉書宏拍對手戲時很擔心，因為他以往的角色都很ㄍㄧㄥ ，「但第一天拍攝完後就覺得放心了」，感覺劉書宏完全掌握了冠中的特色，完全不用擔心他接不到自己丟出的表演模式。

《拜六禮拜》劇情溫馨自然、輕鬆生活，三位好閨密鍾欣凌、丁寧、孫淑媚的故事，彷彿就在我們身邊真實上演。透過劇集不只能好好思考自己的人生方向，也能探討現代人在工作與生活之間的失衡狀況，在看劇的同時更能找到共鳴。《拜六禮拜》每週日晚間8點公視台語台、10點華視主頻道播出。晚間11點Netflix及中華電信MOD以及Hami Video影劇館Plus 上架更新。次週八大戲劇台晚間8點播出。

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