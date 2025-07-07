老婆突懷上第三胎！男偷偷解除結紮：我媽想要男孫

妻子懷了第三胎才發現丈夫偷偷解除結紮。（示意照非當事人，圖取自freepik）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國一對夫妻在生了兩個女兒之後，決定由丈夫結紮避孕，可沒想到妻子又突然懷孕了，原來丈夫偷偷解除結紮，氣得妻子好想離婚。

韓國律師楊娜萊日前在YouTube頻道上分享一起案例，這對夫妻育有6歲、3歲的兩個女兒，由於想要重返職場，妻子與丈夫認真討論之後，決定不再生孩子，與其妻子每次吃藥避孕，不如由丈夫結紮，最後丈夫到醫院進行了結紮手術。少了懷孕這層顧慮，夫妻倆感情更加恩愛了。

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律師楊娜萊分享個案。（翻攝自YouTube）

沒想到過了不久，妻子突然身體不適、月經不規律，前往醫院才發現，竟然懷了第三胎。在妻子逼問丈夫之後，丈夫才坦言，自己偷偷去解除結紮，才會再度「鬧出人命」。

原來是丈夫的媽媽得知兒子結紮之後，認為兩個女兒不夠，應該繼續生個兒子，而媽寶丈夫一聽之後也覺得媽媽說的有理，且覺得結紮之後「好像不是男人」，因此瞞著妻子去解除結紮。妻子怒不可遏，覺得丈夫沒有經過討論就自作主張，覺得自己被背叛，萌生了離婚的想法，楊娜萊律師也認為，這完全可以成為離婚的理由。

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