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娛樂 日韓

I-DLE台灣成員舒華自爆母胎單身 想參加「這個」戀綜很可以

韓國人氣女團I-DLE台灣成員舒華自爆母胎單身。（翻攝自IG）韓國人氣女團I-DLE台灣成員舒華自爆母胎單身。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國人氣女團I-DLE（原名（G）I-DLE）台灣成員舒華外型亮麗，近期上網路節目時更自爆從沒交過男朋友。近期相當活躍的舒華，預計年底SOLO出道，她參加全新YouTube旅遊節目《때때때 TTT》分享了自己的感情狀況，也透露自己母胎單身的秘密。

舒華罕見大方分享個人感情狀況，除了出生到現在都沒談過戀愛之外，她還非常率真的表示：「如果可以的話，很想去參加《單身即地獄》試試看」。網友聽到她這麼說，果然引起熱烈討論。

舒華參加全新YouTube旅遊節目《때때때 TTT》，罕見分享個人感情狀況。（翻攝自YouTube）舒華參加全新YouTube旅遊節目《때때때 TTT》，罕見分享個人感情狀況。（翻攝自YouTube）

舒華在節目中與tripleS成員琉然一起去濟州島旅行，兩人在旅途中聊天時，談到「戀愛實境節目」。琉然問舒華能不能去參加熱門戀綜《換乘戀愛》時，舒華立刻回絕，還表示自己「從沒談過戀愛」，所以沒辦法參加這類型節目。

舒華不但想參加《單身即地獄》更建議可以搬到室內錄影。（翻攝自IG）舒華不但想參加《單身即地獄》更建議可以搬到室內錄影。（翻攝自IG）

不過，舒華心裡也有超級想參加的戀綜，琉然問她《Heart Signal》如何？舒華覺得自己不喜歡曖昧氛圍，一直聊到《單身即地獄》時，舒華興致勃勃的說：「這個我可以！」還補充：「如果改成室內錄影，那我更願意參加」，讓人看見舒華率真又可愛的一面。

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