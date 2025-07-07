韓國女生Judy收入真相曝光 每月賺30萬仍喊吃緊

韓國女生Judy揭YTR收入秘密。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕擁有74萬訂閱的韓籍YouTuber「韓國女生Judy」，除了經營頻道，也身兼餐廳與啦啦隊品牌的老闆。她近日透過影片，首度揭露自己的實際收入，並分享作為外籍YouTuber在台灣發展所面臨的條件與限制。

Judy坦言，外界常以為訂閱數越高，收入就會越多，但事實並非如此。「訂閱人數和收入並沒有太大的關係。」她公開自己的YouTube後台數據，顯示她個人的頻道每月收入大約落在25萬至30萬元之間，而旗下藝人李素泳與朴恩惠的頻道，月收入則約10萬元，三個頻道加總，每月大概是35萬至40萬元。

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Judy自爆兩個月燒320萬，靠業配才撐得住。（翻攝自YouTube）

然而，要長期經營頻道並不容易，Judy指出，「若要長期經營頻道，勢必要有團隊支持」，而對於外國人來說，在台灣開公司需要符合嚴格條件，「一年營業額必須要有八位數，否則拿不到簽證」，因此光靠YouTube觀看數的收入，根本無法負擔所有開銷。

她也在影片中曝光自己的支出狀況，兩個月花費就高達320萬元，若只依賴觀看收入約60萬元根本入不敷出」，坦言主要收入來源還是來自於業配合作。

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