奧斯卡影帝不演了 麥克道格拉斯宣布無限停工

好萊塢傳奇影星的麥克道格拉斯突然宣布自己「不打算再演戲」。（歐新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾以電影《華爾街》榮獲奧斯卡影帝，也是好萊塢傳奇影星的麥克道格拉斯（Michael Douglas）近日突然宣布自己「不打算再演戲」，他也透露為何自己要無限期停止演藝事業。

80歲的麥克道格拉斯出身演藝世家，他不但是一線電影演員和製片人，也是奧斯卡最佳男主角、坎城影展榮譽金棕櫚獎得主。他的父親是美國著名演員寇克道格拉斯，素日以硬漢形象著稱。

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麥克道格拉斯（左）1984年演出電影《綠寶石》漸開星途。（翻攝自X）

麥克道格拉斯於70年代出道，1984年演出導演勞勃辛密克斯執導的《綠寶石》漸開星途，1987年的《華爾街》更是他的顛峰之作，除此之外，他也曾演出多部與男女情仇有關的懸疑片如《致命的吸引力》、《第六感追緝令》、《桃色機密》等。

麥克道格拉斯（右）在《華爾街》中與查理辛有精彩對手戲。（美聯社）

近日麥克道格拉斯在捷克卡羅維瓦利國際影展（Karlovy Vary International Film Festival）記者會上宣布，自己早在2022年就下決心暫停演藝工作。他說：「我刻意從2022年開始不接戲，因為我意識到自己該停下來了」。尤其是和22歲女兒卡利絲一起到西班牙的梅諾卡島度假之後，他更打定主意停止工作，享受生活。

麥克道格拉斯強調，自己尚未真正退休，只是沒有真正回歸的打算。（法新社）

麥克道格拉斯更進一步解釋：「我已經努力工作近60年，我不想成為在片場猝死的人」。但他也強調，自己尚未真正退休，只是沒有真正回歸的打算，如果有特別好的劇本或特殊的機會，他仍會重返演藝圈。

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