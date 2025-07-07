周杰倫po劇照被嫌糊 霸氣回「老子沒時間」掀破億討論

周杰倫貼出《頭文字D》劇照被嫌糊。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕周杰倫近日在Instagram分享與陳冠希合作的電影《頭文字D》劇照，喚起粉絲滿滿回憶殺。但由於照片畫質模糊，有粉絲忍不住留言虧他：「哥，找不到清晰的圖嗎？下次可以叫我幫你找呀！」沒想到周杰倫直接回應：「老子沒時間。」

周杰倫霸氣表示沒空找高清照。（翻攝自IG）

隨後，他更轉發這則貼文補充說：「老子隨便網路抓的圖別跟我要高清，你們看得懂就好。」短短一句「老子沒時間」被截圖搬運到微博後，迅速引爆話題，「周杰倫老子沒時間」單日閱讀量衝破一億，登上熱搜冠軍。

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此事掀起兩派討論，有人笑說：「這就是周董一貫的酷拽風格，超可愛。」也有人認為他語氣過於強硬，「粉絲只是好心提醒而已」。粉絲也幫忙緩頰，指出周杰倫最近行程排滿滿，才剛看完倫敦溫網，還跑去看藝術展、跟朋友聚會，幾乎天天更新動態，哪有時間慢慢找高清圖？更多人直呼：「這就是我們熟悉的周董，隨性拽帥又真性情。」

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