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《大話西遊》唐僧4度罹癌 放棄治療「大咖愛妻」反應曝光

汪明荃與羅家英是銀色夫妻檔。（翻攝自微博）汪明荃與羅家英是銀色夫妻檔。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港知名演員羅家英曾在周星馳的《大話西遊》飾演唐僧，高唱《Only You》的畫面成為喜劇電影經典。羅家英今年五月自曝4度罹癌，已經78歲的他決定放棄化療與電療，看淡生死的他認為「我會舒舒服服再見」，對此，他的妻子、香港演藝圈大姐大汪明荃受訪時表示支持，豁達表示這是很平常的事，「這個病情發展很慢，未來也會有很多新藥」，尊重老公的決定。

汪明荃與羅家英是銀色夫妻檔。（翻攝自微博）汪明荃與羅家英是銀色夫妻檔。（翻攝自微博）

據悉，羅家英曾在2004、2014年兩度罹患肝癌，2019年又被診斷出前列腺癌，接受手術後都成功抗癌，沒想到卻又再次確診前列腺癌，而汪明荃也曾經患上甲狀腺癌，夫妻倆攜手走過抗癌之路，彼此互相打氣，成為對方的支柱。

汪明荃與羅家英是銀色夫妻檔。（翻攝自微博）汪明荃與羅家英是銀色夫妻檔。（翻攝自微博）

儘管放棄治療，不過羅家英的工作腳步不停歇，除了舞台劇以外，在粵劇圈舉足輕重的夫妻倆，也計畫在11月演出粵劇。

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