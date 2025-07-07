晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

星二代不逃兵！劉子銓收兵單抽籤心跳飆 趙小僑相陪嗨喊：人生首次陪男人抽兵種

〔記者李紹綾／台北報導〕劉亮佐、趙小僑、劉子銓首度合體拍攝癌症篩檢宣導短片，一家三口今（7日）出席記者會，22歲的劉子銓近日收到兵單，去抽兵種時，心跳飆升到133，當天是繼母趙小僑相陪，她開心喊：「這是我人生第一次陪男人抽兵種。」

（左起）劉亮佐、趙小僑、劉子銓一同出席癌症篩檢宣導活動。（記者潘少棠攝）（左起）劉亮佐、趙小僑、劉子銓一同出席癌症篩檢宣導活動。（記者潘少棠攝）

劉子銓語氣平和卻帶著期待，他說：「抽到陸軍，這4個月役期，什麼事都不用想，就專心做好這件事，輕鬆交朋友。」自曝抽籤時心跳飆到133，「我之前玩一番賞就很常抽到A賞，心想該不會也中海陸吧？」因為該梯次有67人抽籤，他是第28個抽，前面27個人只有1個抽到海陸，剩4個名額讓現場氣氛更緊繃，最後抽到陸軍，趙小僑則語帶矛盾說：「其實海陸也沒不好啦，都要當兵了，好好鍛鍊一下也不錯，只是怕他太累。」

至於會不會擔心兒子入伍，劉亮佐語帶輕鬆：「完全不擔心，他從小群育特別好，各種朋友都處得來。我反而擔心的是他像天兵，腦袋一個命令一個動作。」劉子銓忍不住反駁說：「說我吃不了苦我還可以接受，但說我腦袋跟不上命令，我就不同意了！」劉亮佐立刻問：「折棉被你可以？」劉子銓信心滿滿回：「我當然可以！有人在旁邊咆哮，當然馬上做。」父子逗嘴惹全場大笑。

（左起）劉亮佐、趙小僑、劉子銓一同出席癌症篩檢宣導活動。（記者潘少棠攝）（左起）劉亮佐、趙小僑、劉子銓一同出席癌症篩檢宣導活動。（記者潘少棠攝）

談及入伍時間，劉子銓表示，目前還不確定，因為他還有2堂通識課要修，且年底還有音樂劇的演出，最快應該明年1、2月會從軍，趙小僑立刻叮嚀，要趕快完成學業，「我是希望你一個學期就能畢業，不要拖到一年，該做的就趕快完成。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中