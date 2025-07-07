星二代不逃兵！劉子銓收兵單抽籤心跳飆 趙小僑相陪嗨喊：人生首次陪男人抽兵種

〔記者李紹綾／台北報導〕劉亮佐、趙小僑、劉子銓首度合體拍攝癌症篩檢宣導短片，一家三口今（7日）出席記者會，22歲的劉子銓近日收到兵單，去抽兵種時，心跳飆升到133，當天是繼母趙小僑相陪，她開心喊：「這是我人生第一次陪男人抽兵種。」

（左起）劉亮佐、趙小僑、劉子銓一同出席癌症篩檢宣導活動。（記者潘少棠攝）

劉子銓語氣平和卻帶著期待，他說：「抽到陸軍，這4個月役期，什麼事都不用想，就專心做好這件事，輕鬆交朋友。」自曝抽籤時心跳飆到133，「我之前玩一番賞就很常抽到A賞，心想該不會也中海陸吧？」因為該梯次有67人抽籤，他是第28個抽，前面27個人只有1個抽到海陸，剩4個名額讓現場氣氛更緊繃，最後抽到陸軍，趙小僑則語帶矛盾說：「其實海陸也沒不好啦，都要當兵了，好好鍛鍊一下也不錯，只是怕他太累。」

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至於會不會擔心兒子入伍，劉亮佐語帶輕鬆：「完全不擔心，他從小群育特別好，各種朋友都處得來。我反而擔心的是他像天兵，腦袋一個命令一個動作。」劉子銓忍不住反駁說：「說我吃不了苦我還可以接受，但說我腦袋跟不上命令，我就不同意了！」劉亮佐立刻問：「折棉被你可以？」劉子銓信心滿滿回：「我當然可以！有人在旁邊咆哮，當然馬上做。」父子逗嘴惹全場大笑。

（左起）劉亮佐、趙小僑、劉子銓一同出席癌症篩檢宣導活動。（記者潘少棠攝）

談及入伍時間，劉子銓表示，目前還不確定，因為他還有2堂通識課要修，且年底還有音樂劇的演出，最快應該明年1、2月會從軍，趙小僑立刻叮嚀，要趕快完成學業，「我是希望你一個學期就能畢業，不要拖到一年，該做的就趕快完成。」

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