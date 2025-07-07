全聯先生圓了樂團夢 搖身一變成「導護爸爸」

曾拍攝賣場廣告走紅的「全聯先生」邱彥翔。（本報資料照，記者王文麟攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾拍攝賣場廣告走紅的「全聯先生」邱彥翔，2年前因酒醉持鐵條狂砸價值千萬跑車，之後逐漸淡出公眾視野。近期他被發現穿著導護志工背心，在台北市國小前認真指揮交通，擔任導護爸爸。

2年前邱彥翔因酒醉持鐵條狂砸價值千萬跑車，之後逐漸淡出公眾視野。（翻攝自臉書）

先前，邱彥翔對當年喝醉酒做出來的荒唐事，再次致歉，並表示當時第一時間就連絡車主賠償，同時也與賣場結束16年合作。這次他被《CTWANT》拍到站在國小前指揮交通，可以見到他從早上7點半開始維持交通直到8點半左右，在這段時間裡除了指揮交通外，也會親切和學生互道早安。

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邱彥翔對當年喝醉酒做出來的荒唐事，先前再次致歉，並表示當時第一時間就連絡車主賠償。（本報資料照，記者潘少棠攝）

今年四月邱彥翔接受採訪時曾透露，酒醉砸車的事件由於當時喝到斷片，直到隔天才知道自己闖下大禍，為此和賣場結束合作關係之外，邱彥翔也透露：事後被老婆痛罵一頓。

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