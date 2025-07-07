從萬里變埔里田馥甄想談戀愛了 開釋：沒有愛才是世界末日

田馥甄在埔里的演出，近距離和歌迷互動。（何樂音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄昨在南投埔里暨南大學完成最終場「田調」Live in Life野地小巡演，雖然當時唱到一半南投突然宣布晚上開始停班停課，所幸她演出現場已無風無雨，這次進入校園她也很喜歡這裡的環境，笑說：「在這邊唸大學該有多幸福！在校園裡面散步談個小戀愛，很不錯！」歌迷不想她去談戀愛，她笑說：「我高中就跟課本談戀愛了，我爸媽現在巴不得我談戀愛！」

田馥甄終於完成「田調」所有巡演。（何樂音樂提供）

田馥甄實在很喜歡暨南大學的校園，她說：「有生之年要來這邊約會一次，太漂亮，捨不得離開。」由於這次埔里兩場是當初新北萬里取消後另加開的場次，因此有不少歌迷是保留當時萬里的票平移來看演出的，田馥甄對他們喊話：「萬里場的朋友在哪裡？雖然萬里無緣，我們卻在埔里相會，差一個字差幾百里！過程雖然不是盡如人意，但來到埔里卻有出其不意的美好。」

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田馥甄開心到趴在舞台上唱歌。（何樂音樂提供）

最終場田馥甄特別選唱日本創作歌手藤井風的歌《Overflowing》，透露某天上廁所拿起手機搜尋歌詞意涵：「聽著歌曲，看著中文翻譯當場被觸動，上半身眼淚就嘩啦嘩啦地代謝下來了，覺得非常感動，這首歌詞寫得好有智慧、好通透。那時候我人生有點糾結、懷疑不知道該往哪走，覺得歌詞每一句話都鼓舞、也溫暖了我，希望把這首歌獻給你們。」

至於最近熱門話題「末日預言」，田馥甄表示：「沒有愛才是世界末日！有愛，不管是對大自然、這片土地、對自己身體，有謙卑的心，我想不可能會有世界末日的。」一段話給與歌迷很大的啟示。

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