木村拓哉太暖了吧 男孩買麵包錢不夠天王這樣做

木村拓哉帶著觀眾與散步達人一起在「谷根千」地區進行探索。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「日劇男神」木村拓哉日前於自己的YouTube頻道發布新影片，本集影片木村拓哉帶著觀眾與散步達人一起在「谷根千」地區進行探索。影片中有一段場景木村拓哉在一家麵包店品嘗各種動物造型麵包橋段，意外闖進兩名小男孩，小男孩購買麵包時遇上窘境，木村拓哉立刻發揮「慈父」的一面，對小男孩伸出援手。

木村拓哉與散步達人刻意拜訪了一家有各式各樣造型動物麵包的小店。（翻攝自YouTube）

影片中木村拓哉與散步達人刻意拜訪了一家有各式各樣造型動物麵包的小店，隨著動物種類不同，裏頭的內餡也不同。木村拓哉自己品嘗了一個小豬造型的比薩起司味麵包，散步達人則選擇兔子造型的奶油麵包。這時，一對小兄弟上門買麵包，木村拓哉問他們要買哪種麵包？兄弟倆回答：「獅子」。

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木村拓哉（左）錄影片時遇上一對小兄弟上門買麵包。（翻攝自YouTube）

兄弟兩人只買了一個獅子麵包，讓木村拓哉很疑惑，他問：「你們要分著吃嗎？」哥哥回答他只是買給弟弟吃，這讓木村覺得很驚訝，又問：「你（哥哥）不用嗎？你是來買零食給弟弟嗎？」哥哥點點頭，木村拓哉看了看價格告訴兩兄弟：「（獅子麵包）一個要250日圓喔（近新台幣50元）」，這時哥哥面露尷尬的說自己身上只有200日圓（約新台幣40元）。

木村拓哉發現兄弟身上錢不夠，補足短少金額，讓兩兄弟成功買到麵包。（翻攝自YouTube）

正當兄弟兩人打算放棄買麵包時，木村拓哉突然說：「沒事，你有200日圓吧？給你吧。」於是買了一個獅子麵包遞給哥哥，木村拓哉說：「如果哥哥還要回家拿50日圓（約新台幣10元）的話，我想我們大概就見不到面了。」雖然只是玩笑話，卻看得出來木村拓哉暖心的一面，一旁的散步達人也說：「這很像電影的場景呢」。

網友看到木村拓哉的舉動，也紛紛在網路上稱讚他是個溫柔的人，也很體貼，是個正港的暖男。

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