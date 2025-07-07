暗諷中國「潛規則」變「明規則」 導演高呼：用自由迎戰強權

鄭有傑導演在拍謝少年新歌《上溫柔的所在》MV特別演出父親一角。（Taiwan Action提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕鄭有傑導演在拍謝少年新歌《上溫柔的所在》MV特別演出父親一角，透過年少時熱愛的棒球，面對片中惡勢力，呼應中國強權入侵；影片發起人楊力州導演形容，罷免行動如同來到九局下半，「最後一棒」有賴台灣人民共同努力。

大罷免行動第一波投票於26日登場，由台灣影視工作者投入的「Taiwan Action公民罷免」影片計畫，推出《上溫柔的所在》，找來導演兼演員的鄭有傑演出。

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《上溫柔的所在》MV透過棒球呼應大罷免來到9局下半。（Taiwan Action提供）

鄭有傑導演曾在《10+10》的短片《潛規則》中，透過拍片劇組試圖掩蓋場景中的國旗，暗喻影視工作者在面對中國時的自我審查，他感嘆表示，15年前拍《潛規則》時曾想，也許十年後回頭再看這部片，已成為好笑的過往雲煙，原來曾經有過這麼荒謬的事情，沒想到過了15年再看只覺辛酸，因為現在「潛規則」早已變成「明規則」了。

台灣影視工作者透過發起影片團結守護台灣，鄭有傑有感而發說：「過去很多前輩用生命用血汗在爭的，就是讓我們今日能有這樣自由表達的空間。」認為繼續自由地創作。用言論自由來保護言論自由，用創作自由來保護創作自由，用自由迎戰強權，就是最正向的表達方式。

《上溫柔的所在》MV導演CJ則說，台灣社會運動是一代接一代，希望用「守護下一代」的概念來呼應這首歌，「《上溫柔的所在》可以是你想守護的，不管是國家還是這片土地，又或者是家園，更重要的是自由的價值。」

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