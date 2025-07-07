8K神作《神木之森》震撼登場 阿里山鐵道化身沉浸式旅程

《神木之森》沉浸式版本首映，吸引觀影的孩子們在地上追著阿里山小火車行進而在投影幕上玩耍。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣公視與日本NHK合製的旗艦級8K紀錄片《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》，今（7日）於國立台灣科學教育館「小黑盒劇場」舉辦沉浸式版本特映，現場觀眾驚呼，「彷彿走進阿里山森林中」，視聽效果震撼。

（左起）NHK製作人柴崎壮、公視總經理徐秋華、日本NHK新事業開發部專門部長加藤拓、科教館館長劉火欽。（公視提供）

本片曾榮獲AIS國際先進映像優勝賞，以8K超高畫質、22.2聲道原聲設計完整記錄阿里山鐵道沿線自然與人文風貌，包括「獨立山8字型鐵道」、「水社寮馬蹄形彎道」等百年經典路段。沉浸式版本更升級至64.6聲道音場、300吋L型螢幕播放，觀眾宛如親歷壯闊鐵道旅程。

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《神木之森》沉浸式版本在國立臺灣科教館首映，（次排左起）公視監製何國華、NHK製作人柴崎壮、科教館館長劉火欽、公視總經理徐秋華、日本NHK新事業。（公視提供）

導演安藤良美重新剪輯片段，加入未曝光畫面與CG動畫，日本NHK聲音團隊兩度來台調校音效，只為打造最極致的五感體驗。現場孩童甚至忍不住追逐投影中的小火車，互動感十足。

公視總經理徐秋華表示，此作品是公視推動創新媒體與文化傳播的重要成果。NHK代表加藤拓則盛讚本片為「文化與科技融合的典範」，未來更將持續推動與台灣合作，包括《騎鐵馬遊台灣》等新節目。

《神木之森》沉浸式版本將長期於科教館小黑盒劇場放映，邀請民眾走入阿里山，展開一段結合自然、人文與科技的視覺盛宴。

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