晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

8K神作《神木之森》震撼登場 阿里山鐵道化身沉浸式旅程

《神木之森》沉浸式版本首映，吸引觀影的孩子們在地上追著阿里山小火車行進而在投影幕上玩耍。（公視提供）《神木之森》沉浸式版本首映，吸引觀影的孩子們在地上追著阿里山小火車行進而在投影幕上玩耍。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣公視與日本NHK合製的旗艦級8K紀錄片《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》，今（7日）於國立台灣科學教育館「小黑盒劇場」舉辦沉浸式版本特映，現場觀眾驚呼，「彷彿走進阿里山森林中」，視聽效果震撼。

（左起）NHK製作人柴崎壮、公視總經理徐秋華、日本NHK新事業開發部專門部長加藤拓、科教館館長劉火欽。（公視提供）（左起）NHK製作人柴崎壮、公視總經理徐秋華、日本NHK新事業開發部專門部長加藤拓、科教館館長劉火欽。（公視提供）

本片曾榮獲AIS國際先進映像優勝賞，以8K超高畫質、22.2聲道原聲設計完整記錄阿里山鐵道沿線自然與人文風貌，包括「獨立山8字型鐵道」、「水社寮馬蹄形彎道」等百年經典路段。沉浸式版本更升級至64.6聲道音場、300吋L型螢幕播放，觀眾宛如親歷壯闊鐵道旅程。

《神木之森》沉浸式版本在國立臺灣科教館首映，（次排左起）公視監製何國華、NHK製作人柴崎壮、科教館館長劉火欽、公視總經理徐秋華、日本NHK新事業。（公視提供）《神木之森》沉浸式版本在國立臺灣科教館首映，（次排左起）公視監製何國華、NHK製作人柴崎壮、科教館館長劉火欽、公視總經理徐秋華、日本NHK新事業。（公視提供）

導演安藤良美重新剪輯片段，加入未曝光畫面與CG動畫，日本NHK聲音團隊兩度來台調校音效，只為打造最極致的五感體驗。現場孩童甚至忍不住追逐投影中的小火車，互動感十足。

公視總經理徐秋華表示，此作品是公視推動創新媒體與文化傳播的重要成果。NHK代表加藤拓則盛讚本片為「文化與科技融合的典範」，未來更將持續推動與台灣合作，包括《騎鐵馬遊台灣》等新節目。

《神木之森》沉浸式版本將長期於科教館小黑盒劇場放映，邀請民眾走入阿里山，展開一段結合自然、人文與科技的視覺盛宴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中