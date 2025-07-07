首合體就吵翻！趙小僑隱忍劉亮佐狂碎念 劉子銓尷尬急圓場

（左起）劉亮佐、趙小僑一同出席癌症篩檢宣導活動。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉亮佐、趙小僑、劉子銓一家三口首度合體，拍攝癌症篩檢宣導廣告，今（7日）出席記者會分享拍攝趣事。三人首次同框合作，現場互動逗趣，卻也因意見分歧鬧出笑話，讓劉子銓當場語帶尷尬，忍不住出聲緩頰。

談及合作感受，劉子銓直喊：「開心，好玩！」劉亮佐則笑說自己壓力不小，「我怕大家表現不好」，趙小僑爆料，指劉亮佐在宣導片中，翻玩電影《周處除三害》，「他演院經天的桂林仔」，當聽到現場有不少笑聲，劉亮佐打趣說：「不要以貌取人，我們的狀態很像，回去多看幾遍就看得出來。」

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（左起）劉亮佐、趙小僑、劉子銓一同出席癌症篩檢宣導活動。（記者潘少棠攝）

趙小僑忍不住抱怨，拍攝宣導片時，老公劉亮佐一直在現場一直耳提面命，「連剛剛影片放出來，他還在跟我說『妳不應該講那句台詞，聲音太高了。』」劉子銓聽兩人你一言我一語，只好趕緊打圓場：「下一題。」

未來是否還想再合體拍攝？劉亮佐笑說：「一定要，下次才會進步。」話音剛落，趙小僑立刻搖頭反駁：「不是不是，我跟你講……」劉子銓見狀大喊：「完了，大家意見不一樣了！」

（左起）劉亮佐、趙小僑、劉子銓一同出席癌症篩檢宣導活動。（記者潘少棠攝）

趙小僑表示，平時錄製社群影片時，就常常被劉亮佐耳提面命的「指導」，直喊：「你們都不知道我平常壓力有多大，每次他都說『妳表演太用力』，有時候我也會生氣，但不會怎麼樣，經紀人都覺得我讓步比較多，我就隱忍。」劉亮佐則強調自己的出發點是希望影像可以有更好的呈現，「我們都希望好還要更好」趙小僑回說：「當然，我也很有追求。」劉亮佐則說：「所以另外的眼睛、腦袋很重要，我也需要別人給我意見，你們跟我講，我也是會接受。」現場氣氛相當微妙，「和事佬」劉子銓再度跳出緩和：「好啦，先這樣，下一題。我們回程的路上一定很安靜。」逗笑全場。

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