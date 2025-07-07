GD私人飛機通勤！豪華內部曝光 韓網驚呼「不愧是世界級」

GD公開私人飛機內部照片。（翻攝自GD 社群）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕BIGBANG成員「GD」G-DRAGON最近忙於世界巡迴，昨天（6日）他曬出多張照片，其中就有GD私人飛機的外觀以及內裝，讓網友見識到韓流天王「通勤上下班」的日常生活。韓國網友紛紛表示，「不愧是G-DRAGON等級」、「果然是世界級人物」、「怎麼覺得像在拍寫真集」。

GD世界巡迴演唱會「Übermensch」自今年3月於韓國開跑，一路前往東京、大阪、澳門、澳洲墨爾本等城市，本週五（11日）起一連三天則將在台北小巨蛋開唱。韓媒報導，GD利用私人飛機通勤上下班，裡面不但用舒適的皮製沙發椅，還有海軍色的靠墊，實在超級豪華；而GD本人穿著復古風的夾克搭配靛色帽子，顯現出GD的時尚氛圍感。

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GD搭乘私人飛機上下班。（翻攝自GD 社群）

此次世界巡演自韓國高陽體育場的兩場完售公演揭開序幕，GD以獨特的藝術風格與爆發力十足的現場魅力驚艷全場，正式啟動全球音樂旅程。巡演自5月起從東京巨蛋出發，陸續前進菲律賓布拉干、大阪、澳門、雪梨、墨爾本、台北、吉隆坡、雅加達、曼谷與香港等城市。

此外，《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》將移師台北舉辦，將於7月17日（四）至8月11日（一）在具有特殊意義的台北101盛大展開，為期將近一個月，包下三個樓層大規模完整呈現G-DRAGON結合高科技與藝術的概念。

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