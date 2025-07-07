不是AI！Jennie瘦成漫畫身材...超狂巴掌腰震驚網

BLACKPINK成員Jennie最新狀態消瘦不少。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團BLACKPINK自5日起展開世界巡迴演唱會，成員Jennie也在IG上發出幕後花絮，久違與其他團員同框，讓粉絲們相當激動。值得一提的是，Jennie明顯比先前消瘦不少，腰身更是細到僅有巴掌大，引發外界關注。

Jennie（中）曬出與成員Lisa（左）、Jisoo（右）的合照。（Rosé掌鏡，翻攝自IG）

Jennie曬出超狂身材。（翻攝自IG）

隨著世巡開跑，Jennie也在忙碌之餘於IG分享彩排的系列照，從她曬出的畫面中可見，Jennie穿著紅色短版背心，搭配黑色寬鬆長褲，露出纖細的巴掌腰，馬甲線清晰、凹凸有致的S型身材令人眼前為之一亮，狀態比起先前科切拉音樂節時消瘦不少。

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貼文一出，立刻引眾多粉絲大讚：「瘦了」、「這是真實的嗎，不是AI？」、「比例好驚人」，也有不少人很擔心她的健康狀態。

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