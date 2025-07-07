統一獅颱風夜冒雨南下惹議 台南Josh痛轟：差一點滅團

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕丹娜絲颱風昨（6日）23時40分由嘉義縣布袋登陸，造成南臺灣嚴重災損，然而，在風雨最劇烈的時刻，統一獅球團卻在天母球場賽事結束後，選擇連夜搭巴士趕回台南，引起爭議。對此，棒球YouTuber「台南Josh」忍不住怒批，運氣差一點就整隊滅團了！



台南Josh怒批，統一獅球團冒雨連夜趕回台南太危險。（翻攝自臉書）

統一獅球團昨晚結束在天母球場和味全龍的打擊大戰後，沒有選擇留宿北部，反而堅決冒著風雨坐車回台南，隊長陳傑憲在IG限時動態PO出划龍舟影片直指「這風雨蠻刺激的」，也有不少球隊人員在社群媒體曬出國道上遇到暴烈雨勢的狀況，引起球迷擔憂，對此，領隊蘇泰安今天早上回應，「平時都有提醒駕駛遇到風雨要降低車速，目前球員都已安全抵達在家休息。」

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不過，事件仍未平息，台南Josh在社群轉發本報新聞痛批球團，指出昨天的天氣無論開多慢，都非常超危險，就算車子只是停在路邊，都可能出事，若是運氣差一點整隊滅團了。

統一獅昨天連夜拉車趕回台南。（資料照，記者林正堃攝）

貼文曝光後，立刻引起熱議，球迷紛紛留言表示，這是安全問題，不該拿球員生命冒現，呼籲球團未來在規劃行程時，應慎重評估天候因素，避免類似事件發生。

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