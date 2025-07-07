丹娜絲重創南台灣 前女團成員悲憶姊颱風天命喪洪水

前「南台灣小姑娘」成員蕭玉芬出身高雄，看到颱風天就會想起親人的悲慘遭遇。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕丹娜絲颱風重創南台灣，颱風中心在昨日深夜從嘉義布袋登陸，成為1958年有完整紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風，並為西半部地區帶來強風豪雨。前「南台灣小姑娘」成員蕭玉芬出身高雄，看到颱風天就會想起親人的悲慘遭遇。

蕭玉芬的姊姊2008年被颱風造成的洪水沖走，不幸身亡。（翻攝自臉書）

蕭玉芬先前受訪時就曾經透露，親姊姊17年前就是被颱風洪水沖走，當日原本說好要去上班的她，沒想到就此天人永隔。她回憶，2008年卡玫基颱風襲台，姊姊說要去上班，沒想到回家途中卻被大水沖走，當時蕭玉芬人在台北工作，得知消息後心急如焚，隔天更是趕回老家幫忙尋找姊姊。

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蕭玉芬難過說，姊姊最後被救難人員在一處很深的坑洞內找到，且該區域都是田地，猜測姊姊應是連人帶車一起被沖走，她覺得還好姊姊並沒有掉進通往大海的大水溝。

丹娜絲颱風來襲，蕭玉芬必須外出工作，回家時開車特別小心。（翻攝自臉書）

看到昨日高雄老家受到丹娜絲颱風侵襲，蕭玉芬雖然因為工作必須外出，但隨著時間愈晚風雨也跟著加劇，她開車時非常小心，時速不到20公里。由於雨勢過大，蕭玉芬說車子的雨刷根本來不及清除雨水，視線不良，加上沿途滿地都是樹枝，讓她開車更小心，回到家才放下一顆心。

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